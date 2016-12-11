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19,5% акций «Роснефти» проданы за 10,2 млрд евро – дешевле, чем поручило правительcтво

Оставшиеся 300 млн евро доплатит сама «Роснефть», перечислив дополнительные дивиденды «Роснефтегазу», который направит эти деньги в бюджет
Госпакет акций «Роснефти» продан дешевле, чем поручило правительcтво
Госпакет акций «Роснефти» продан дешевле, чем поручило правительcтво
Ivan Sekretarev / AP

10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму международных инвесторов, в который вошли катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore, сообщила «Роснефть». Доли партнеров в консорциуме равные, говорил ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

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«Роснефтегаз» доплатит бюджету

Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), сообщила «Роснефть». Цена отражает котировки «Роснефти» при закрытии торгов 6 декабря с пятипроцентным дисконтом, говорится в сообщении. Еще 300 млн евро (18,4 млрд руб). бюджет получит за счет дивидендов самого «Роснефтегаза», который в свою очередь получит дополнительные выплаты от «Роснефти», объясняется в релизе компании. Накануне сделки совет директоров «Роснефти» одобрил новую дивидендную политику, которая теперь предполагает перечисление на дивиденды 35% чистой прибыли, а не 25%, а также выплату дивидендов не один, а два раза в год. В результате «Роснефтегаз» получит дополнительные деньги, которые и направит в бюджет. Эта сумма (18,4 млрд руб.) – «аванс от поступления увеличенных дивидендов от "Роснефти"», объяснил журналистам источник в «Роснефти» (здесь и далее его цитирует «Интерфакс»).

Правительство рассчитывало, что «Роснефтегаз» продаст пакет «Роснефти» по цене не ниже 710,8 млрд руб. (такая оценка следовала из директивы правительства). 8 декабря министр финансов Антон Силуанов сказал, что бюджет рассчитывает получить от приватизационной сделки 703,5 млрд руб. (его цитировал «Интерфакс»). С учетом дополнительных дивидендов «Роснефтегаз» перечислит в бюджет сумму, указанную в директиве.

«Роснефть» привлекла инвесторов в условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры, приводит компания слова главного исполнительного директора Игоря Сечина. «Мы приветствуем вхождение Qatar Investment Authority и Glencore в акционерный капитал компании, это по-настоящему стратегические инвесторы», – отметил он.

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Консорциум профинансирует сделку за счет собственных средств и банковского финансирования. Собственный капитал составит треть суммы – 2,8 млрд евро. «Новые акционеры проводят сделку как LBO (leveraged buyout, приобретение на заемные ресурсы): актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия», – объясняет источник в «Роснефти». Доли в СП будут 50 на 50. сама «Роснефть» не принимала участия в сделке в качестве гаранта обязательств ее участников перед кредиторами, добавляет он.

Основной кредитор – международный банк Banca Intesa Sanpaolo, сообщила «Роснефть». Банк организует безрегрессное финансирование, обеспеченное акциями «Роснефти», в обеспечении финансирования и кредитной поддержки будут участвовать и другие банки, говорится в сообщении. «Intesa дает большую часть – значимо больше 50% – из оставшихся 7 млрд евро», –говорит источник в компании. Кроме итальянского банка, в синдикате участвуют еще 4-5 кредитных организаций, отметил он, не уточнив их названия и какие страны они представляют.

При этом риск для Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 млн евро, сообщила «Роснефть». Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует, объясняет источник.

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Давние партнеры

Есть ли акционерное соглашение между двумя партнерами в консорциуме, источник в «Роснефти» не знает. «Но у Катара почти 10% в Glencore (Qatar Investment Authority владеет около 9% швейцарского трейдера). У двух участников консорциума – доверительные отношения», – отметил он.

Под санкции данная сделка не попадает, так как партнеры покупают существующие акции, объяснил источник в «Роснефти». По его словам, правовой оценкой занимались крупнейшие юридические международные компании.

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Сделка является не просто портфельной, а стратегической, рассказывал Игорь Сечин президенту Владимиру Путину. Она имеет дополнительные элементы, такие как (...) создание совместного предприятия по добыче с консорциумом как на территории России, так и по международным проектам.

СП проявляет интерес к upsteam-проектам, включая шельф: ему могут быть интересны существующие проекты и некоторые из тех, которые будут запускаться в ближайшие пару лет, рассказывает источник в «Роснефти».

Синергетический эффект может быть достигнут, в частности, в рамках проекта разработки месторождения газа на шельфе Египта, отметил он.

«Катар – крупнейший производитель СПГ, Роснефть готовится стать акционером Zohr (месторождение, входящее в состав лицензионного участка Шорук, «Роснефть» планирует получить 35% в концессионном соглашении по Шорук) – здесь возможны синергии в части логистики, трейдинга», – сказал источник.

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Сделка еще не закрыта

Для завершения сделки необходимо выполнение согласованных сторонами еще ряда условий, включая согласование и завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации, сообщила «Роснефть».

Сделка будет закрыта до 15 декабря включительно, деньги перечислены в бюджет до середины декабря, рассказал источник в «Роснефти».

Такой же срок ранее назывался и в сообщении Glencore.

Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов, приводит «Роснефть» слова Шейха Абдулы бин Мохаммеда бин Сауда Аль-Тани, президента суверенного фонда Qatar Investment Authority . На сайте самого фонда никаких сообщений нет. Президент Glencore Айван Глазенберг рад успешному завершению сделки и ожидает плодотворного сотрудничества с обеими партнерами на российском и международном рынках, приводит российская компания слова руководителя Glencore.

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