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Триумф Путина и удача для Glencore

Западные СМИ комментируют «неожиданную» сделку по приватизации «Роснефти» в условиях санкций
Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам СМИ называют сюрпризом и триумфом Путина
Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам СМИ называют сюрпризом и триумфом Путина
С.Портер / Ведомости

Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам Financial Times называет сюрпризом и триумфом президента Владимира Путина. О сделке вечером в среду сначала сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, затем пресс-служба Кремля раскрыла детали встречи на эту тему Путина и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Было сказано, что консорциум в составе нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) купит 19,5% акций «Роснефти» за 10,5 млрд евро. По словам Сечина, это цена с 5%-ным дисконтом к цене акций компании на вторник. По подсчетам Reuters, дисконт составил 2% исходя из общей оценки «Роснефти» в $59,17 млрд.

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Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купит 19,5% акций компании за 10,5 млрд евро

FT отмечает, что это крупнейшая сделка в программе приватизации, которую задумало российское правительство в начале года ради пополнения бюджета. Также газета отмечает, что это одно из крупнейших вложений иностранных инвесторов в Россию, которое осуществляется вопреки санкциям ЕС и США, которые, как считалось, отпугнут западные компании от участия в этой приватизационной сделке, хотя напрямую это и не запрещают. Издание также напоминает, что в начале года сама «Роснефть» ожидала, что сможет продать акции только на $1–2 млрд и что до последнего момента инвесторы полагали, что «Роснефть» сама выкупит свои акции, чтобы не пропустить установленный дедлайн.

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Одновременно Glencore договорился с «Роснефтью» о долгосрочных закупках нефти. Речь идет о пятилетнем offtake контракте о закупке нефти на $20 млрд, контракт увеличит портфель трейдера на 220 000 баррелей в сутки. Для Glencore сделка дает возможность переутвердиться в качестве доминирующего трейдера для российской нефти на фоне конкуренции с Trafigura, отмечает FT. По ее мнению, для руководителя Glencore Айвана Глазенберга соглашение означает возвращение к выгодным сделкам, при том что с осени 2015 г. он распродавал активы ради уплаты долгов.

Glencore указал, что не будет иметь влияния на «Роснефть», за исключением непрямого контроля над 0,54% акций компании. Именно такой пакет Glencore оплатит из собственных средств – трейдер предоставит 300 млн евро. Остальное предоставят Qatar Investment Authority и банки. Сечин сказал Путину, что сделку будет финансировать один из крупнейших европейских банков. По информации FT, это Intesa Sanpaolo.

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Bloomberg комментирует сделку почти в тех же выражениях. Агентство также говорит о триумфе для президента Путина, «который сам объявил о сделке в телеэфире», о том, что объявление стало сюрпризом и что сделка состоялась вопреки санкциям ЕС. Еще Bloomberg обратил внимание на то, что Путин с Сечиным назвали цену сделки в 10,5 млрд евро, а Glencore – в 10,2 млрд евро и что пока неясно, откуда эта разница.

Forbes пишет о крупнейшей «приватизации» за последние несколько лет. Также издание приводит слова Сечина о том, что наиболее вероятными покупателями акций считались китайские и казахстанские инвесторы, но внезапно «ниоткуда» возникли Glencore и Qatar Investment Authority и перебили их предложение.

Reuters отмечает, что подготовка к сделке была тщательно засекречена и впервые о ней стало известно только вечером в среду.

Агентство также пишет о разрушенных ожиданиях, будто противостояние Кремля и Запада отпугнет крупных инвесторов от сделки. По оценке агентства, привлекательность доли в одной из крупнейших нефтяных компаний мира перевесила риски, сопряженные с санкциями из-за конфликта на Украине. Теперь иностранные инвесторы могут пересмотреть риски сделок с Россией, тем более что избрание Дональда Трампа президентом США укрепило надежды на потепление двусторонних отношений.

Игорь Сечин ищет покупателей акций «Роснефти» за рубежом
Игорь Сечин ищет покупателей акций «Роснефти» за рубежом
В преддверии приватизации 19,5% акций компании топ-менеджеры встречаются с зарубежными инвесторами

Сделка по продаже «одной из жемчужин короны» принесет российскому правительству так нужные ему деньги, пишет The Wall Street Journal. «Продажа доли в "Роснефти" будет благом для г-на Путина, страна которого находится под санкциями со стороны США и Евросоюза из-за военного вмешательства на Украине», – считает она. Издание акцентирует внимание на различиях в отчетах Кремля и Glencore о сделке. Кроме разных цифр по цене газета отмечает, что трейдер указал, что сделка еще находится на финальной стадии согласования. Также Glencore заявил, что его риски в сделке будут ограничены пределом в 300 млн евро инвестиций, что соответствует примерно 0,54% «Роснефти», тогда как Сечин заявил, что Glencore и Qatar Investment Authority создали консорциум на паритетных началах и каждому участнику отойдет по 9,75% «Роснефти».

Ни одному изданию не удалось получить комментарий Qatar Investment Authority.

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Комментарии  ()
Naissaar
12:34 08.12.2016
Цитата из мистера Томаса Даннинга именно про капитал. А вы мне про каких-то грабителей :)
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