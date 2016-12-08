Триумф Путина и удача для Glencore

Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам Financial Times называет сюрпризом и триумфом президента Владимира Путина. О сделке вечером в среду сначала сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, затем пресс-служба Кремля раскрыла детали встречи на эту тему Путина и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Было сказано, что консорциум в составе нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) купит 19,5% акций «Роснефти» за 10,5 млрд евро. По словам Сечина, это цена с 5%-ным дисконтом к цене акций компании на вторник. По подсчетам Reuters, дисконт составил 2% исходя из общей оценки «Роснефти» в $59,17 млрд.

FT отмечает, что это крупнейшая сделка в программе приватизации, которую задумало российское правительство в начале года ради пополнения бюджета. Также газета отмечает, что это одно из крупнейших вложений иностранных инвесторов в Россию, которое осуществляется вопреки санкциям ЕС и США, которые, как считалось, отпугнут западные компании от участия в этой приватизационной сделке, хотя напрямую это и не запрещают. Издание также напоминает, что в начале года сама «Роснефть» ожидала, что сможет продать акции только на $1–2 млрд и что до последнего момента инвесторы полагали, что «Роснефть» сама выкупит свои акции, чтобы не пропустить установленный дедлайн.

Одновременно Glencore договорился с «Роснефтью» о долгосрочных закупках нефти. Речь идет о пятилетнем offtake контракте о закупке нефти на $20 млрд, контракт увеличит портфель трейдера на 220 000 баррелей в сутки. Для Glencore сделка дает возможность переутвердиться в качестве доминирующего трейдера для российской нефти на фоне конкуренции с Trafigura, отмечает FT. По ее мнению, для руководителя Glencore Айвана Глазенберга соглашение означает возвращение к выгодным сделкам, при том что с осени 2015 г. он распродавал активы ради уплаты долгов.

Glencore указал, что не будет иметь влияния на «Роснефть», за исключением непрямого контроля над 0,54% акций компании. Именно такой пакет Glencore оплатит из собственных средств – трейдер предоставит 300 млн евро. Остальное предоставят Qatar Investment Authority и банки. Сечин сказал Путину, что сделку будет финансировать один из крупнейших европейских банков. По информации FT, это Intesa Sanpaolo.

Bloomberg комментирует сделку почти в тех же выражениях. Агентство также говорит о триумфе для президента Путина, «который сам объявил о сделке в телеэфире», о том, что объявление стало сюрпризом и что сделка состоялась вопреки санкциям ЕС. Еще Bloomberg обратил внимание на то, что Путин с Сечиным назвали цену сделки в 10,5 млрд евро, а Glencore – в 10,2 млрд евро и что пока неясно, откуда эта разница.

Forbes пишет о крупнейшей «приватизации» за последние несколько лет. Также издание приводит слова Сечина о том, что наиболее вероятными покупателями акций считались китайские и казахстанские инвесторы, но внезапно «ниоткуда» возникли Glencore и Qatar Investment Authority и перебили их предложение.

Reuters отмечает, что подготовка к сделке была тщательно засекречена и впервые о ней стало известно только вечером в среду.

Агентство также пишет о разрушенных ожиданиях, будто противостояние Кремля и Запада отпугнет крупных инвесторов от сделки. По оценке агентства, привлекательность доли в одной из крупнейших нефтяных компаний мира перевесила риски, сопряженные с санкциями из-за конфликта на Украине. Теперь иностранные инвесторы могут пересмотреть риски сделок с Россией, тем более что избрание Дональда Трампа президентом США укрепило надежды на потепление двусторонних отношений.

Сделка по продаже «одной из жемчужин короны» принесет российскому правительству так нужные ему деньги, пишет The Wall Street Journal. «Продажа доли в "Роснефти" будет благом для г-на Путина, страна которого находится под санкциями со стороны США и Евросоюза из-за военного вмешательства на Украине», – считает она. Издание акцентирует внимание на различиях в отчетах Кремля и Glencore о сделке. Кроме разных цифр по цене газета отмечает, что трейдер указал, что сделка еще находится на финальной стадии согласования. Также Glencore заявил, что его риски в сделке будут ограничены пределом в 300 млн евро инвестиций, что соответствует примерно 0,54% «Роснефти», тогда как Сечин заявил, что Glencore и Qatar Investment Authority создали консорциум на паритетных началах и каждому участнику отойдет по 9,75% «Роснефти».

Ни одному изданию не удалось получить комментарий Qatar Investment Authority.