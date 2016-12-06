Песков: приватизация «Роснефти» идет по плану

Приватизация «Роснефти» идет в соответствии с планами президента и правительства, заявил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о совете директоров компании, который, возможно, пропустил дедлайн для обсуждения приватизации, и о позиции администрации президента.

«Ситуация развивается планово, ход ее развития согласован и с президентом, и с правительством, – сказал Песков. – Мы исходим из того, что главным является срок 15 декабря: именно к этому сроку деньги должны поступить в бюджет. Мы исходим из того, что этот срок будет соблюден».

Накануне истек срок, установленный директивой правительства, за который «Роснефтегаз» должен был продать 19,5% акций «Роснефти». Правительство оценило 19,5% акций «Роснефти» не менее чем в 710,8 млрд руб. Продажа должна была состояться до 5 декабря, расчеты с покупателем – завершены не позднее 15 декабря, а федеральный бюджет – получить средства до 31 декабря.

В конце ноября президента спрашивали о возможности сдвинуть даты продажи, но он велел придерживаться сроков, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Однако никакой информации ни о форме сделки, ни о самом ее факте так и не появилось. «Роснефть» сообщила о созыве заседания совета директоров 7 декабря.

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