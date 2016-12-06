Песков: приватизация «Роснефти» идет по плану

Приватизация «Роснефти» идет в соответствии с планами президента и правительства, заявил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о совете директоров компании, который, возможно, пропустил дедлайн для обсуждения приватизации, и о позиции администрации президента.
«Ситуация развивается планово, ход ее развития согласован и с президентом, и с правительством, – сказал Песков. – Мы исходим из того, что главным является срок 15 декабря: именно к этому сроку деньги должны поступить в бюджет. Мы исходим из того, что этот срок будет соблюден».
Накануне истек срок, установленный директивой правительства, за который «Роснефтегаз» должен был продать 19,5% акций «Роснефти». Правительство оценило 19,5% акций «Роснефти» не менее чем в 710,8 млрд руб. Продажа должна была состояться до 5 декабря, расчеты с покупателем – завершены не позднее 15 декабря, а федеральный бюджет – получить средства до 31 декабря.
В конце ноября президента спрашивали о возможности сдвинуть даты продажи, но он велел придерживаться сроков, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Однако никакой информации ни о форме сделки, ни о самом ее факте так и не появилось. «Роснефть» сообщила о созыве заседания совета директоров 7 декабря.
Самые высокооплачиваемые топ-менеджеры России
М. Метцель / ТАСС
Рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний, составленный журналом Forbes, возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (на фото справа). Издание оценило его вознаграждение за минувший год в $17,7 млн
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Е. Разумный / Ведомости
На втором месте – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (на фото справа) с $13 млн, годом ранее Forbes оценивал его вознаграждение в $17,5 млн. Тогда в «Роснефти» эту оценку не подтвердили и выразили сомнение в методике подсчета, которую использует издание. Следом за ним издание поставило предправления ВТБ Андрея Костина (на фото слева), вознаграждение которого группа не раскрывает. Forbes отмечает, что в 2015 г. ключевые менеджеры ВТБ в общей сложности получили $99,5 млн вознаграждения, за год до того выплаты Костину издание оценило в $21 млн
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М. Стулов / Ведомости
Третье место у председателя правления Сбербанка Германа Грефа, его вознаграждение за 2015 г. издание оценило в $11 млн
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С. Николаев для Ведомостей
Генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов оказался на четвертом месте с $10 млн
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С. Портер / Ведомости
Пятое место у генерального директора холдинга USM Advisors, принадлежащего Алишеру Усманову, Ивана Стрешинского. Вознаграждение за год оценивается в $10 млн
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С. Портер / Ведомости
Вознаграждение генерального директора UC Rusal Владислава Соловьева издание оценило в $7,4 млн (шестое место в рейтинге)
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Е. Разумный / Ведомости
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин с $7,4 млн занял седьмую строчку
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М. Стулов / Ведомости
Вознаграждение председателя правления «ВТБ 24» Михаила Задорнова издание оценило в $6,5 млн (восьмое место в рейтинге)
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Е. Разумный / Ведомости
Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов с $6,3 млн оказался на девятом месте (на фото слева от Игоря Сечина)
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А. Гордеев / Ведомости
Замыкает первую десятку председатель правления «Открытие холдинга» Рубен Аганбегян, его вознаграждение за год издание оценило в $6 млн