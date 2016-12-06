«Роснефть» опоздала на свою продажу

Вчера истек срок, установленный директивой правительства, за который «Роснефтегаз» должен был продать 19,5% акций «Роснефти». Продажа должна была состояться до 5 декабря, расчеты с покупателем должны быть завершены не позднее 15 декабря, а федеральный бюджет должен получить средства от «Роснефтегаза» до 31 декабря. Еще в конце ноября президента спрашивали о возможности сдвинуть эти даты продажи, но он велел придерживаться сроков, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Однако никакой информации ни о форме сделки, ни о самом ее факте вчера так и не появилось. Как не было информации и о директиве правительства по этой сделке.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева посоветовала «Ведомостям» обратиться в Минэкономразвития, Росимущество и к первому вице-премьеру Игорю Шувалову, но никто не смог ответить на вопрос. В Росимуществе и Минэкономразвития информации просто нет, говорит чиновник одного из ведомств, поскольку «в этой приватизации [главный исполнительный директор «Роснефти» и председатель совета директоров «Роснефтегаза»] Игорь Сечин замкнул весь процесс на себя». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев, объяснив, что компания не обязана комментировать каждый свой шаг.

Помощник президента России Андрей Белоусов, неделю назад просивший менеджмент «Роснефти» поторопиться «с предложениями по способам приватизации», теперь говорит лишь, что полностью удовлетворен полученным ответом.

Хорошие «дочки» Выкуп акций «Роснефтью» на дочерние компании поможет обойти законодательное ограничение о выкупе не более 10% собственных акций. Также казначейские акции в течение года необходимо продать или погасить, для квазиказначейских таких ограничений нет. Для менеджмента «Роснефти» в таком способе выкупа есть еще одно преимущество: такими акциями в отличие от казначейских можно голосовать, на них начисляются дивиденды, добавляет партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера заверил журналистов, что до 15 декабря деньги поступят в бюджет – «этот дедлайн будет соблюден», – а все нюансы происходящих процессов согласованы с правительством и президентом. Решение уже принято, просто пока его преждевременно раскрывать, объясняет федеральный чиновник, занимающийся приватизацией.

Изначально обсуждались два варианта продажи акций «Роснефти». Первый – стандартная продажа инвесторам. Среди претендентов источники «Ведомостей» называли китайскую Sinopec, казахстанский «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз». Никакой информации о других инвесторах банк «Интеза», консультант правительства, так и не представил. Но наиболее вероятными чиновники называли выкуп акций самой группой «Роснефть» и их перепродажу другим инвесторам. Такая операция позволяет бюджету получить запланированную сумму (не менее 710,8 млрд руб.) уже в этом году, а для соблюдения всех корпоративных процедур покупателями проще сделать дочерние компании «Роснефти», говорили ранее «Ведомостям» чиновники (см. врез).

Но и с этим вариантом нет ясности. «Роснефти» для этого нужно одобрение совета директоров – по уставу совет должен одобрять любые сделки компаний группы на сумму свыше $1,5 млрд (около 96 млрд руб.), но такого заседания совета не было, заверил «Ведомости» один из членов совета. Правда, вчера «Роснефть» сообщила о созыве заседания 7 декабря. По положению о совете директоров его члены должны получить уведомление о его созыве не менее чем за 10 дней, однако «в исключительных случаях, не терпящих отлагательств, срок уведомления может быть сокращен». Совет созывается для рассмотрения вопроса приобретения доли в проекте в Египте, но положение о совете «Роснефти» допускает рассмотрение на заседании и вопросов, не включенных заранее в план.

Вчера же «Роснефть» внезапно объявила о размещении выпуска 10-летних бондов на 600 млрд руб. Причем заявки она собрала в рекордные сроки – с 17.00 до 17.30 мск. Конечно, это показатель нерыночности размещения, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. Полученные средства «Роснефть» направит на рефинансирование долга и финансирование зарубежных проектов, сообщила компания. В IV квартале «Роснефти» предстоит погасить $3,8 млрд, а в 2017 г. – $12,9 млрд.

Деньги привлекаются на погашение кредитов, но скорее всего они пойдут на выкуп акций, полагает Романчук. У «Роснефти» пока есть деньги – более $20 млрд ликвидных средств. Но рубли нужны именно сейчас – за 19% своих акций «Роснефти» надо расплатиться рублями, видимо, они решили не конвертировать такую большую сумму (что укрепило бы рубль), а привлечь рубли на рынке, рассуждает Романчук.

Если акции «Роснефти» должны выкупать ее «дочки», то материнской компании предстоит перевести деньги им. Совет директоров «Роснефти» уже 20 ноября утвердил сделки беспроцентного займа до 120 млрд руб. каждой с 11 дочерними компаниями. Дробление пакета между «дочками» позволит группе «Роснефть» выкупить акции без созыва совета директоров, полагает юрист компании, работающий с «Роснефтью».