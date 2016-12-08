Glencore: цена покупки пакета «Роснефти» - 10,2 млрд евро

Трейдер Glecnore в опубликованном ночью сообщении раскрыл некоторые детали соглашения о покупке акций «Роснефти». Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority покупают 19,5% акций «Роснефти». Об этом поздно вечером заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в среду на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сечин сказал, что сумма сделки — 10,5 млрд евро.

Пакет партнеры покупают за 10,2 млрд евро, сообщил Glencore. Сделка находится в финальной стадии и будет закрыта в середине декабря.

Так, долгосрочный поставочный контракт «Роснефти» с Glencore, о котором говорил Сечин, — это пятилетний offtake контракт на поставку нефти, говорится в сообщении трейдера. Контракт увеличит портфель Glencore на 220 000 баррелей в сутки. Это толчок для Glencore, который в прошлом году потерял статус крупнейшего продавца российской нефти, пишет Bloomberg.

Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority создали на паритетных началах, сказал Сечин. Таким образом, на каждого из участников консорциума будет приходиться по 9,75% «Роснефти». Glencore в своем сообщении указывает, что не будет иметь влияния на «Роснефть», за исключением непрямого контроля над 0,54% акций компании. Именно такой пакет Glencore оплатит из собственных средств — трейдер предоставит 300 млн евро. Остальное предоставят Qatar Investment Authority и банки. Сечин сказал Путину, что сделку будет финансировать один из крупнейших европейских банков.

На сайте Qatar Investment Authority сообщений о покупке акций «Роснефти» еще нет.