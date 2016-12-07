Игорь Сечин ищет покупателей акций «Роснефти» за рубежом

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и первый вице-президент компании по экономике и финансам Павел Федоров в последние несколько недель были в заграничных командировках — они встречались с потенциальными претендентами на 19,5% «Роснефти», которые должны быть приватизированы в течение недели, до 15 декабря, пишет РБК со ссылкой на знакомого топ-менеджеров и федерального чиновника.

«Роснефть» и сейчас на роуд-шоу за рубежом, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Ни Сечина, ни Федорова сегодня не было на совещании у министра энергетики Александра Новака, куда приглашались главы компаний, следует из сообщения «Интерфакса». Работа любого менеджера «Роснефти» требует достаточно сложного плана путешествий, сказал лишь «Ведомостям» Павел Федоров. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Сегодня должен пройти совет директоров «Роснефти», один из вопросов повестки - «разное». Рынок ждет, что на совете утвердят сделку по покупке «Роснефтью» своих акций у «Роснефтегаза», говорит собеседник в инвестиционной компании. «Роснефтегаз» должен был продать акции до 5 декабря (такой дедлайн стоял в директиве правительства).

Но до сих пор сделка не утверждена и не вынесена в виде вопроса на совет директоров «Роснефти» (сделки стоимостью выше $1,5 млрд выносятся на совет директоров).

Представитель «Роснефти» говорит, что совет будет очным, то есть на нем должны присутствовать все участники. «Не припомню, чтобы какой-то из очных советов проходил без Сечина, так что, вероятно, он сейчас в Москве», - говорит человек, близкий к совету директоров. Но из материалов к совету все еще непонятно, будет ли там рассмотрен вопрос о сделке, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Источник РБК, близкий к самой «Роснефти», сказал, что одна из точек, где находился на прошлой неделе глава компании, — это Китай.

По словам одного из собеседников РБК, Сечин мог не только найти покупателя на 19,5%, но и договориться о более выгодной цене. По словам собеседника, этот пакет может быть продан за $12 млрд. «Роснефтегаз» должен продать пакет минимум за 710,8 млрд руб. (около $11 млрд).

Изначально обсуждались два варианта продажи акций «Роснефти». Первый – стандартная продажа инвесторам. Среди претендентов источники «Ведомостей» называли китайскую Sinopec, казахстанский «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз». Никакой информации о других инвесторах банк «Интеза», консультант правительства, так и не представил. Но наиболее вероятными чиновники называли выкуп акций самой группой «Роснефть» и их перепродажу другим инвесторам. Такая операция позволяет бюджету получить запланированную сумму уже в этом году, а для соблюдения всех корпоративных процедур покупателями проще сделать дочерние компании «Роснефти», говорили ранее «Ведомостям» чиновники.