Сечин прокомментировал возможность приватизации еще 10% «Роснефти» в 2017 году

Главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину не известно о планах приватизации дополнительных 10% компании в 2017 г. Как передает «Интерфакс», он сказал это журналистам в кулуарах саммита АТЭС в Лиме. «Я менеджер компании: какое решение будет принято правительством, мы такое будем выполнять, – заявил Сечин. – Пока я ничего об этом не слышал».

По его словам, компания руководствуется уже выпущенным распоряжением правительства о продаже 19,5%, о существовании каких-либо других официальных документов на этот счет ему не известно.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил журналистам, что правительство может поручить «Роснефтегазу» продать еще 10% акций «Роснефти» в 2017 г. Таким образом, доля «Роснефтегаза» в «Роснефти» может сократиться примерно до 40% акций с нынешних 69,5%, отмечал ТАСС. Приватизация дополнительных 10% «Роснефти» не значится в плане на 2017–2019 гг., прокомментировал это утверждение затем замминистра финансов Алексей Моисеев. Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в начале ноября допускал такую сделку в 2017 г., но тоже уточнял, что в плане приватизации на 2017–2019 гг. ее нет.

Президент Владимир Путин на итоговой конференции после саммита АТЭС в Лиме напомнил, что «Роснефть» – негосударственная компания, что «значительный пакет, 19,5%, по‑моему, принадлежит иностранному участнику – British Petroleum». Приватизацию «Роснефти» он назвал прямой приватизацией госсобственности и заверил, что правительство России от первоначальных планов по приватизационным сделкам не отказывается. «Разумеется, и правительство, и менеджмент «Роснефти» будут работать над реализацией второго шага этого плана, т. е. над продажей пакета самой «Роснефти».