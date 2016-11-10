Минфин: правительство не планирует приватизировать еще 10% «Роснефти» в ближайшие три года

Приватизация дополнительных 10% «Роснефти» не значится в плане на 2017-2019 гг., сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Его цитирует ТАСС. Министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее допускал такую сделку в 2017 г., но тоже уточнял, что в плане приватизации на 2017-2019 гг. ее нет.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил журналистам, что правительство РФ может поручить «Роснефтегазу» продать еще 10% акций «Роснефти» в 2017 г. Таким образом, доля «Роснефтегаза» в «Роснефти» может сократиться до порядка 40% акций с нынешних 69,5%, отмечает ТАСС.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов утвердил директиву представителям государства в «Роснефтегазе» по приватизации 19,5% «Роснефти». В соответствии с директивой члены совета директоров должны голосовать за отчуждение «Роснефтегазом» 2,066 млрд обыкновенных именных акций ПАО «НК "Роснефть" что составляет 19,5% его уставного капитала. Цена пакета - не менее 748,26 млрд руб., умноженных на поправочный коэффициент - 0,95, рекомендованный привлеченным АО "Роснефтегаз" инвестиционным консультантом покупателю, предложившему наилучшие условия и удовлетворяющему квалификационным требованиям.

Срок реализации сделки по продаже АО "Роснефтегаз" акций "Роснефти" - не позднее 5 декабря 2016 г., срок завершения расчетов с покупателем - не позднее 15 декабря 2016 г.

Находящийся под управлением Росимущества холдинг «Роснефтегаз», которому принадлежит 69,5% «Роснефти», может частично профинансировать приватизационную сделку, в которой «Роснефть» выкупит 19,5% собственных акций, сообщил накануне Reuters со ссылкой на три источника.