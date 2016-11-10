Силуанов: «Роснефтегаз» нужно освободить от налога за продажу «Роснефти»

Минфин рассчитывает, что Госдума поддержит освобождение «Роснефтегаза» от уплаты налога на прибыль за продажу 19,5% акций «Роснефти», сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в доходах бюджета учли поступления от "Роснефтегаза" без учета уплачиваемых налогов. И если в данном случае налог на прибыль будет уплачен с тех доходов, которые будет получать "Роснефтегаз", то мы просто лишимся этих доходов. Мы внесли соответствующий законопроект в Государственную думу и надеемся, что нас поддержат», - сказал он, отвечая на вопрос, почему возникла идея не взимать налог с «Роснефтегаза» при продаже пакета «Роснефти».

Находящийся под управлением Росимущества холдинг «Роснефтегаз», которому принадлежит 69,5% «Роснефти», может частично профинансировать приватизационную сделку, в которой «Роснефть» выкупит 19,5% собственных акций, сообщил накануне Reuters со ссылкой на три источника.

Изменения Минфина касаются ст. 251 Налогового кодекса, регулирующей «доходы, не учитываемые при определении налоговой базы», писал РБК. В статью предлагается включить и доходы, «полученные акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит России, от реализации акций иных организаций, при условии перечисления таких доходов в полном объеме в федеральный бюджет». Под эти условия потенциально подпадает «Роснефтегаз», 100% которого принадлежит Росимуществу.