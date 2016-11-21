Безопасность и право

Путин впервые высказался по делу Улюкаева

Обстоятельства отставки министра – «печальный факт», но «закон будет применяться одинаково ко всем»
Путин пообещал, что закон будет применяться одинаково ко всем вне зависимости от служебного положения
Путин пообещал, что закон будет применяться одинаково ко всем вне зависимости от служебного положения
А. Гордеев / Ведомости

Действия правоохранительных органов в связи с делом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не только не наносят ущерба деловому климату, но и, напротив, лишь укрепляют его. Такое мнение президент Владимир Путин высказал на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме. «Что касается сделки по «Башнефти», то никак это печальное событие не может повлиять на сделку по приобретению «Роснефтью» «Башнефти», – цитирует его «Интерфакс». По его словам, правительство рассчитывает, что «синэнергетический эффект (от сделки) будет значительным». «Следующий шаг – приватизация самой «Роснефти». Это прямая приватизация госсобственности. Поэтому мы в этом смысле никак не отказываемся от своих первоначальных планов по приватизационным сделкам», – приводит слова президента «РИА Новости».

Улюкаев сел из-за «Роснефти» при помощи ФСБ

Историю с отставкой Улюкаева Путин назвал «печальным фактом», но при этом дал понять, что подобные эпизоды не исключены и в будущем. «Я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода», – подчеркнул Путин. Он предупредил, что «все должны знать – и наши партнеры, и внутри страны – мы все с вами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было закон будет применяться одинаково ко всем».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин с самого начала был в курсе разработки Улюкаева. Телефон главы Минэкономразвития прослушивался с лета, сообщал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. В разговорах он якобы угрожал представителям «Роснефти» в связи с приватизацией «Башнефти». Собеседники «Ведомостей» утверждали, вместе с Улюкаевым спецслужбы вели разработку вице-премьера Аркадия Дворковича, помощника президента Андрея Белоусова, а также директора департамента Минэкономразвития Оксаны Тарасенко и помощника первого вице-премьера Игоря Шувалова Марины Романовой. Источники «Интерфакса» не исключали, что по делу будут привлекаться новые чиновники. Собеседники «РИА Новости» заявляли о возможности появления в деле Улюкаева семи новых фигурантов.

За кем еще следила ФСБ
Рассказывает корреспондент отдела экономики Маргарита Папченкова в эфире «Дождя»

Сам Путин заверил, что дело Улюкаева не изменило его отношения к правительству Дмитрия Медведева. «Правительство всегда находится под особым вниманием со стороны общественности, каждый его шаг анализируется. Мы все работаем не без ошибок, наверное, кое-что могло бы делать и правительство побыстрее, но в целом, повторю еще раз, правительство работает эффективно в тех непростых условиях, в которых нам приходится функционировать», – сказал он.

Репрессивная машина и как ее контролировать

Утверждения кандидатуры нового министра экономики можно ожидать по возвращении Путина из Перу. Президент рассказал, что на этот пост сейчас рассматривается несколько кандидатов. «Мы с председателем правительства только что об этом говорили, с некоторыми другими членами правительства. У нас как минимум три-четыре человека кандидатов есть», – пояснил Путин. «Я вот сейчас вернусь, мы окончательно с этим разберемся и поставим точку», – пообещал он.

Комментарии  ()
Stesh
08:54 21.11.2016
А к Васильевой с Сердюковым чего же он не применился одинаково? Или речь идет о законе улиц или джунглей?
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