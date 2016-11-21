Путин впервые высказался по делу Улюкаева

Действия правоохранительных органов в связи с делом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не только не наносят ущерба деловому климату, но и, напротив, лишь укрепляют его. Такое мнение президент Владимир Путин высказал на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме. «Что касается сделки по «Башнефти», то никак это печальное событие не может повлиять на сделку по приобретению «Роснефтью» «Башнефти», – цитирует его «Интерфакс». По его словам, правительство рассчитывает, что «синэнергетический эффект (от сделки) будет значительным». «Следующий шаг – приватизация самой «Роснефти». Это прямая приватизация госсобственности. Поэтому мы в этом смысле никак не отказываемся от своих первоначальных планов по приватизационным сделкам», – приводит слова президента «РИА Новости».

Историю с отставкой Улюкаева Путин назвал «печальным фактом», но при этом дал понять, что подобные эпизоды не исключены и в будущем. «Я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода», – подчеркнул Путин. Он предупредил, что «все должны знать – и наши партнеры, и внутри страны – мы все с вами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было закон будет применяться одинаково ко всем».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин с самого начала был в курсе разработки Улюкаева. Телефон главы Минэкономразвития прослушивался с лета, сообщал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. В разговорах он якобы угрожал представителям «Роснефти» в связи с приватизацией «Башнефти». Собеседники «Ведомостей» утверждали, вместе с Улюкаевым спецслужбы вели разработку вице-премьера Аркадия Дворковича, помощника президента Андрея Белоусова, а также директора департамента Минэкономразвития Оксаны Тарасенко и помощника первого вице-премьера Игоря Шувалова Марины Романовой. Источники «Интерфакса» не исключали, что по делу будут привлекаться новые чиновники. Собеседники «РИА Новости» заявляли о возможности появления в деле Улюкаева семи новых фигурантов.

Сам Путин заверил, что дело Улюкаева не изменило его отношения к правительству Дмитрия Медведева. «Правительство всегда находится под особым вниманием со стороны общественности, каждый его шаг анализируется. Мы все работаем не без ошибок, наверное, кое-что могло бы делать и правительство побыстрее, но в целом, повторю еще раз, правительство работает эффективно в тех непростых условиях, в которых нам приходится функционировать», – сказал он.

Утверждения кандидатуры нового министра экономики можно ожидать по возвращении Путина из Перу. Президент рассказал, что на этот пост сейчас рассматривается несколько кандидатов. «Мы с председателем правительства только что об этом говорили, с некоторыми другими членами правительства. У нас как минимум три-четыре человека кандидатов есть», – пояснил Путин. «Я вот сейчас вернусь, мы окончательно с этим разберемся и поставим точку», – пообещал он.