Сечин продал «Роснефть» иностранным инвесторам

Об этом главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил прямо президенту Владимиру Путину. Участники консорциума имеют равные доли – по 50%, сообщил Сечин. Сумма сделки - 10,5 млрд евро, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Это 721 млрд руб по курсу ЦБ на 7 декабря, директива правительства обязывала «Роснефтегаз» продать пакет «Роснефти» минимум за 710,8 млрд руб. «Цена продажи является, с нашей точки зрения, максимально возможной, с минимальным дисконтом, который был предложен инвесторам, в 5% от текущих котировок на бирже от 6 декабря», - отметил глава «Роснефти». По нашим расчётам, несмотря на продажи, стоимость пакета, который принадлежит государству, вырастет примерно на 80 млрд руб., сказал Сечин.

Оплата будет как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного кредитного финансирования, организованного одним из крупнейших европейских банков (стенограмма на kremlin.ru).

Сделка имеет дополнительные элементы: заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore, согласование позиций на рынках и создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории России, так и за рубежом, рассказал Сечин.

Правительство утвердило дивидендную политику «Роснефти», которая предусматривает выплату в размере 35% от прибыли, заявил Игорь Сечин (его цитирует «Интерфакс»). Прежняя дивидендная политика предполагала выплату дивидендов в размере 25% от прибыли. Высокое качество привлеченных инвесторов, а также переход «Роснефти» на новый стандарт выплаты дивидендов обязательно приведут к повышению капитализации компании, включая оставшийся госпакет, рассказал Сечин президенту. «Очень рассчитываю на то, что приход новых инвесторов <…> в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании», – сказал Путин» (цитата по сайту kremlin.ru).

Директива правительства предписывала «Роснефтегазу» продать акции до 5 декабря, расчеты с покупателем должны быть завершены не позднее 15 декабря, а деньги в бюджет «Роснефтегаз» должен перечислить до 31 декабря. Продажа задержалась на два дня. Еще в конце ноября президента спрашивали о возможности сдвинуть эти даты, но он велел придерживаться сроков, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Примерно неделю назад помощник президента России Андрей Белоусов говорил, что направил в «Роснефть» письмо с просьбой поторопиться «с предложениями по способам приватизации». Но после этого ни чиновники, ни «Роснефть» не давали никакой информации о сделке. Андрей Белоусов говорил лишь, что полностью удовлетворен полученным от «Роснефти» ответом, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял журналистов, что до 15 декабря деньги поступят в бюджет.

Игорь Сечин и первый вице-президент компании по экономике и финансам Павел Федоров в последние несколько недель были в заграничных командировках - они встречались с потенциальными покупателями 19,5% «Роснефти», писал РБК со ссылкой на знакомого топ-менеджеров и федерального чиновника. Менеджеры «Роснефти» и вчера были на роуд-шоу за рубежом, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Ни Сечин, ни Федоров не пришли в среду на совещание у министра энергетики Александра Новака, куда приглашались главы компаний, следует из сообщения «Интерфакса».

Рынок ожидал, что совет утвердит сделку по покупке группой «Роснефть» акций у «Роснефтегаза», говорит собеседник в инвестиционной компании. Такой сценарий считался наиболее вероятным. На него указывало и прошедшее в понедельник стремительное размещение «Роснефтью» 10-летних бондов на 600 млрд руб. Хотя компания заявляла, что направит средства на рефинансирование долга и зарубежные проекты, эксперты говорили, что рубли в таком количестве могли понадобиться для выкупа акций компаниями группы «Роснефть».

Изначально выкуп акций самой «Роснефтью» был «резервным вариантом», он был нужен скорее для подстраховки бюджета и не был особо нужен самой компании – так высокопоставленный федеральный чиновник прокомментировал «Ведомостям» новость о том, что покупателями акций стали Glencore и Катарский суверенный фонд. Он признал, что с точки зрения приватизации выкуп акций компании ею самой или ее «дочками» – «это тоже необычная практика», поэтому когда стало понятно, что есть два реальных инвестора, то «решили обойтись без сложной цепочки». По словам собеседника «Ведомостей», сделкой занимался лично Игорь Сечин, он нашел инвесторов и предложил именно этот вариант.

Glencore - одна из крупнейших в мире трейдинговых компаний - давно имеет бизнес в России. Ей принадлжат 8,8% UC Rusal, 26% нефтяной компании «Русснефть», Московская зерновая компания (МЗК), зерновой терминал на Азовском море, компания контролирует сельскохозяйственные земли в Ставрополье и на Кубани. Продажа энергоресурсов приносит Glencore 54% выручки, в прошлом году она составила $172,7 млрд. 70,4% акций компании находится в свободном обращении, крупнейшие акционеры – Qatar Holdings (8,99%), гендиректор Айван Глазенберг (8,42%), Даниэль Франсиско Матэ Баденес (3,19%), Аристотелис Мистакидис (3,17%), Тор Петерсон (2,8%), Алекс Берд (2,45%). Превращение Glencore из сырьевого трейдера в горнодобывающего гиганта связывают с именем Айвана Глазенберга. В 2013 г. Glencore поглотила англо-швейцарскую Xstrata и стала четвертой в мире горнодобывающей компанией.

Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority) был основан в 2005 г. для укрепления экономики Катара за счет диверсификации активов. По данным Al Jazeera, в 2013 г. под управлением фонда находились активы на сумму до $100 млрд. Qatar Investment Authority тоже имеет проекты в России. С 2014 г. он является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по ряду проектов, в числе которых – инвестиции в международный аэропорт «Пулково». Недавно стало известно, что катарский фонд вместе с РФПИ и Романом Троценко договариваются о покупке крупного пакета акций «Воздушные ворота северной столицы» (концессионер аэропорта «Пулково») у структур «ВТБ капитала». Представитель РФПИ вчера от комментариев отказался. Источник, близкий к РФПИ, сказал «Ведомостям», что сам фонд в сделке не участвовал, но считает ее выгодной для всех участников.

«Российские нефтяные компании сейчас крайне недооценены из-за низких цен на нефть, санкций, геополитических рисков», – говорит аналитик «Сбербанк СIB» Валерий Нестеров. Но ситуация в любой момент может измениться. Кроме того, «Роснефть» – мировая компания с мощной ресурсной базой, она быстро развивается, модернизирует активы, недавно купила « Башнефть » и продолжает покупки: с этой точки зрения сделка для консорциума выглядит очень выгодной и престижной, заключает аналитик.

Теперь «Роснефти» вместе с ЦБ и Минфином нужно разработать схему перевода валюты в рубли, которая бы негативно не повлияла на рынок, сказал Путин. Вряд ли «Роснефтегаз» будет продавать валюту на рынке, скорее возможна внутрикорпоративная сделка с «Роснефтью»: валюта будет передана «Роснефти» для расчетов по долгам и зарубежных покупок, а 600 млрд руб., которые компания недавно привлекла, - «Роснефтегазу» для выплаты в бюджет, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка.