Акции «Роснефти» дорожали больше чем на 6%

Котировки «Роснефти» взлетели на 6,27% на 10.19 мск на Московской бирже на информации о продаже 19,5% компании иностранным инвесторам. Индекс РТС при этом рос на 0,72%, индекс ММВБ – на 1,29%.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин вечером в среду доложил президенту Владимиру Путину, что завершена сделка по приватизации госпакета компании. Стратегическим инвестором стал консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда. Путин сказал, что цена сделки составила 10,5 млрд евро, Glencore – что 10,2 млрд евро. Сделка находится в финальной стадии и будет закрыта в середине декабря.

Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority создали на паритетных началах, сказал Сечин. Таким образом, на каждого из участников консорциума будет приходиться по 9,75% «Роснефти». Glencore в своем сообщении указывает, что не будет иметь влияния на «Роснефть», за исключением непрямого контроля над 0,54% акций компании. Именно такой пакет Glencore оплатит из собственных средств – трейдер предоставит 300 млн евро. Остальное предоставят Qatar Investment Authority и банки. Сечин сказал Путину, что сделку будет финансировать один из крупнейших европейских банков.

Информация о сделке подстегнула и котировки Glencore – бумаги компании дорожали на Гонконгской фондовой бирже после первого часа торгов более чем на 3%.