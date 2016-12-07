Путин поручил Сечину урегулировать с ЦБ схему перечисления денег за акции «Роснефти»

Президент России Владимир Путин поручил предправления «Роснефти» Игорю Сечину в связи с завершением сделки по приватизации 19,5% акций компании обсудить с правительством и ЦБ схему действий по конвертации для избежания колебаний курса.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с тем, что в ближайшие дни в страну будет поступать значительный объем валюты.

«Мы с вами знаем, что у компании «Роснефтегаз», которая в конечном итоге и должна перечислить деньги в бюджет, есть значительные ресурсы в рублях. Во-первых, нужно использовать эти средства, а во-вторых, разработать вместе с Минфином и ЦБ поэтапные движения в сторону конвертации с тем, чтобы не было никаких колебаний на финансовом рынке. Прошу эти вопросы согласовать с правительством России, с руководством правительства, с Минфином и ЦБ», - отметил сам Путин.

Сечин в свою очередь заявил, что уже в ближайшие дни начнется получение средств от иностранных инвесторов. «Мы находимся в контакте с ЦБ и Минфином, обязательно доложим председателю правительства и разработаем такую схему, которая гарантирует минимальное воздействие на рынок», - заверил он.

Предправления «Роснефти» доложил в среду, 7 декабря, в Кремле президенту о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании за 10,5 млрд евро. По словам Пескова, «стратегическим инвестором стал консорциум из компаний Glencore и Катарского суверенного фонда».