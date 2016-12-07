Песков: 19,5% «Роснефти» продано консорциуму Glencore и Катарскому суверенному фонду

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации нефтяной компании. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Стратегическим инвестором по приватизации акций «Роснефти» стал консорциум из компаний Glencore и суверенного фонда Катара.

Участники консорциума имеют равные доли по 50%, заявил Сечин. Сделка была совершена на восходящем тренде, время удачное, отметил президент.

В федеральный бюджет в результате сделки поступят средства в размере 10,5 млрд евро. Путин поручил также осуществить поэтапную конвертацию в рубли денежных средств от приватизации для того, чтобы избежать курсовых колебаний.

«Президент отметил, что в ближайшие дни в страну будет поступать значительный объем валюты, и с тем, чтобы избежать каких- либо колебаний курса, необходимо предусмотреть соответствующую поэтапную систему конвертации», - сказал представитель Кремля.