Кремль: Деньги от приватизации «Роснефти» поступят в бюджет до 15 декабря

В Кремле уверены, что деньги от приватизации «Роснефти» поступят в бюджет вовремя.

«Мы ориентируемся на то, чтобы 15 числа (декабря), если я не ошибаюсь, деньги от приватизации должны поступить в бюджет, мы ориентируемся на этот дедлайн, этот дедлайн, мы уверены, будет соблюден», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас государство контролирует 69,5% «Роснефти» через «Роснефтегаз». В плане приватизации на этот год - продажа 19,5%-ного госпакета, купить который может сама «Роснефть». В понедельник истекает срок, в который «Роснефтегаз» должен продать эти акции компании.