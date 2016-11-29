Перед арестом Улюкаев предлагал вывести «Роснефть» из-под госконтроля – Reuters

По словам одного из источников Reuters, Улюкаев продвигал идею снизить долю государства в «Роснефти» до уровня ниже 50%

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев незадолго до своего ареста в частных разговорах с коллегами в правительстве высказывался за снижение доли государства в «Роснефти» ниже 50%, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам одного из этих людей, Улюкаев продвигал идею снизить долю государства в «Роснефти» до уровня ниже 50%. Другой чиновник подтвердил, что перед арестом Улюкаев обсуждал такое предложение.

Несколько российских чиновников сказали Reuters, что причинно-следственной связи между предложением Улюкаева и его арестом нет: он был произведен в контексте борьбы с коррупцией. Самому агентству также не удалось найти связь между арестом Улюкаева и его позицией по «Роснефти». «Однако эксперты нефтяной отрасли говорят, что любое уменьшение госдоли в "Роснефти" означает ослабление позиций президента компании Игоря Сечина, человека ближнего круга Владимира Путина, находящегося в этой связи под санкциями США», - пишет агентство.

Запросы Reuters в Кремль и «Роснефть» пока остались без ответа. Сам Улюкаев находится под домашним арестом, круг его общения ограничен близкими родственниками и адвокатами.

Сейчас государство контролирует 69,5% «Роснефти» через «Роснефтегаз». В плане приватизации на этот год - продажа 19,5%-ного госпакета, купить который может сама «Роснефть». По версии источников агентства, Улюкаев предлагал продать больше 19,5% «Роснефти» из пакета «Роснефтегаза», опустив долю государства до блокирующей. По идее Улюкаева, это должно было повысить доходы государства от приватизации компании. Продажа большого пакета «Роснефти» до этого обсуждалась в правительственных кругах, однако то, что ее перед арестом продвигал Улюкаев, ранее известно не было, пишет Reuters.

Улюкаева задержали 14 ноября и на следующий день арестовали на два месяца. Улюкаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере - $2 млн - за выданное Минэкономразвития положительное заключение на приобретение «Роснефтью» 50%-ного государственного пакета акций «Башнефти». Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).