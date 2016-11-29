Белоусов просит «Роснефть» определиться с приватизацией

«Роснефть» надо продать до конца года, чтобы успеть зачислить в бюджет более 700 млрд рублей

Помощник президента Андрей Белоусов написал менеджменту «Роснефти» письмо с предложением определиться с форматом приватизации компании до 1 декабря. Об этом он сам рассказал сегодня журналистам.

«В письме нет рекомендаций, как продавать, а лишь напоминание, что ничего не происходит, а дата 5 декабря, упомянутая в распоряжении правительства, - уже в понедельник», - говорит человек, знакомый с текстом письма.

«Роснефть» надо продать до конца года, чтобы успеть зачислить в бюджет более 700 млрд руб. (это сократит бюджетный дефицит). Чиновники ориентируются на срок до 5 декабря. Если продажа пройдет в формате аукциона, как положено по закону о приватизации, должно пройти 20 дней с момента объявления аукциона, т.е., чтобы провести аукцион 25 декабря, надо объявить его уже 5 декабря, объясняет чиновник.

До сих пор обсуждали два варианта продажи «Роснефти». Первая - традиционная продажа среди списка претендентов. Министр экономического развития Алексей Улюкаев обещал назвать список уже в середине октября, но потом его неожиданно арестовали. Белоусов сегодня отказался комментировать список. «Ведомостям» источники называли среди претендентов индийскую OCNG, китайские Sinopec и CNPC, а также Сургутнефтегаз.

Вторая опция - продажа акций «Роснефти» самой «Роснефти». Это лишь промежуточная стадия, обещал президент, конечная цель - продать акции частным инвесторам. Этот вариант наиболее вероятный сейчас, так как чиновники не хотят отдавать акции «Роснефти» в частные руки на низком рынке, объясняет чиновник.

Во втором случае до сделки «Роснефти» нужно провести совет директоров и проголосовать. Белоусов - председатель СД «Роснефти».