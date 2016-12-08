Котировки «Роснефти» взлетели на утренних торгах

Котировки «Роснефти» в первые минуты торгов на Московской бирже подорожали на 5,78% до 3,99 трлн руб. К 10.45 мск рост чуть замедлился до 5,11%, торги на Лондонской бирже, где у «Роснефти» торгуются расписки, еще не начались.

В среду вечером после закрытия торгов главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 10,5 млрд евро.

После Glencore сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. С чем связана разница сумм сделок, пока выяснить не удалось – представитель Glencore на вопрос не ответил, связаться с представителем «Роснефти» не удалось. Трейдер предоставит 300 млн евро, остальное – кредиты Qatar Investment Authority и кредиты банков. Доли в консорциуме между партнерами распределены поровну, говорил Сечин. По данным Financial Times, сделку может профинансировать итальянский Intesa Sanpaolo – он же был консультантом приватизации «Роснефти». «Роснефть» находится под санкциями США и Евросоюза, которые запрещают предоставлять ей финансирование и приобретать новые акции. Но о приобретении существующих акций ничего не говорится.

Таким образом, консорциум станет вторым по величине иностранным акционером «Роснефти» – 19,75% акций компании принадлежат BP. Гендиректор BP Роберт Дадли прежде, отвечая на вопрос о том, хочет ли компания увеличить долю в «Роснефти», всегда отвечал, что доволен и нынешней.

Благодаря новости о приватизации «Роснефть» подорожала до пятилетнего максимума. Сумма сделки в 10,2 млрд евро предполагает 4,7% дисконта к цене закрытия «Роснефти» на торгах в четверг. Это очень неплохой результат, говорит управляющий портфелем в крупном фонде. Инвесторы довольны, что здравый смысл возобладал и план с выкупом акций на саму компанию не был реализован, говорит он.