Песков: приватизацию "Роснефти" проверили лучшие юристы

Сделку по продаже пакета акций «Роснефти» сопровождают лучшие юристы, рассказал сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Естественно, эта сделка осуществляется при весьма активном юридическом сопровождении, -сказал Песков. - И стратегические инвесторы, разумеется, привлекают лучших юристов, и компания "Роснефть" обеспечивает юридическую защиту всей экономической деятельности, в том числе этой сделки».

Песков подчеркнул, что не видит ничего странного в том, что сделку будет изучать еще кто-то. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста о том, что эксперты Министерства финансов США «внимательно изучат» продажу 19,5% акций «Роснефти» за €10,5 млрд консорциуму трейдерской компании Glencore и Катарского суверенного фонда на предмет применимости санкций.

Специальный посланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн говорил, что США не обязательно заблокируют сделку, но проанализируют, нарушает ли она санкции. Сделка с «Роснефтью» определенно «не то, чего мы ожидали», охарактеризовал он ее.

Cанкции ЕС в отношении «Роснефти» накладывают запрет на приобретение только новых акций, тогда как проданные акции – часть давно сформированного пакета «Роснефтегаза». При этом Glencore зарегистрирована в Швейцарии, которая к санкциям не присоединялась. У Glencore есть активы в США, а режим санкций США накладывает прямой запрет на любые транзакции, финансирование, приобретение новых долговых обязательств сроком свыше 90 дней, а также долей (а не только новых акций) в российских энергетических компаниях, включая «Роснефть». Теоретически США могут попытаться давить на Glencore, но практически эти возможности ограничены, говорили эксперты.

О сделке глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил 7 декабря на встрече с президентом Путиным. Glencore заявила, что ожидает завершения сделки до середины декабря. Компания заплатит за долю в «Роснефти» в том числе собственными акциями на €300 млн, а остальная сумма будет покрыта за счет Катарского суверенного фонда и банковского финансирования без права обратного требования.