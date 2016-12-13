Государство потеряет большинство в совете директоров «Роснефти»

Минэкономразвития внесло в правительство проект распоряжения о смене статуса управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига в совете директоров «Роснефти». Сейчас он профессиональный поверенный государства, т. е. голосует по директиве. Минэкономразвития предлагает сделать Варнига независимым директором, говорится в проекте распоряжения правительства. «Ведомости» ознакомились с его содержанием. Минэкономразвития внесло документ в правительство, подтверждает представитель министерства.

В совете директоров «Роснефти» девять мест, пять – у представителей государства, по два – у BP и независимых директоров. Но последних должно быть не менее трех, так как акции «Роснефти» включены в первый котировальный уровень Московской биржи, следует из пояснительной записки к распоряжению. Это требование положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденного ЦБ в феврале, и правил листинга. Если требование не будет выполнено до конца года, биржа обязана исключить акции «Роснефти» из листинга или перевести их из первого во второй котировальный уровень.

Из пояснительной записки следует, что признать Варнига независимым директором предлагали сама «Роснефть» и ЦБ. Он заседает в совете госкомпании с 2011 г., сейчас – зампред совета, но ни разу не был независимым директором. Варниг владеет 92 633 акциями «Роснефти» (0,0009% от уставного капитала компании). Также возглавляет совет директоров UC Rusal и входит в совет директоров «Транснефти».

Варнигу 61 год, он работал в министерстве внешней торговли, кабинете министров ГДР, был сотрудником главного разведуправления ГДР (примерно в тот же период, когда в этой стране служил президент России Владимир Путин). В августе 2010 г. в немецкой Die Welt вышла статья о Варниге под заголовком «Этот немец пользуется доверием Путина».

«Подписанного документа пока нет», – сказала представитель премьер-министра Дмитрия Медведева.

Представители Росимущества, «Роснефти» и ЦБ на запросы «Ведомостей» не ответили. На прошлой неделе стало известно, что 19,5% акций компании в ходе приватизации купит консорциум Glencore и Qatar Investment Authority. Их представители не ответили на запросы. Представитель ВР (у нее 19,75% в российской компании) сказал, что у него нет информации об изменении количества представителей ВР в совете.

Консорциум получит в совете директоров места пропорционально купленной доле, передал 12 декабря ТАСС со ссылкой на главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. По его словам, процедура вхождения консорциума в совет директоров может быть завершена на следующем годовом собрании акционеров (традиционно проходит в июне).

За последние три года средняя явка на годовом собрании «Роснефти» колебалась в пределах 89,7–92,9%. Таким образом, для гарантированного получения хотя бы одного места в совете надо не менее 10,3%. Получается, что ВР и консорциум смогут провести как минимум по одному представителю. В таком случае государство потеряет большинство в совете директоров – представителей, голосующих по директиве, останется четыре.

Но именно этого не хотели чиновники. Так, в директиве правительства от 8 июля 2016 г. говорилось, что покупатель акций «Роснефти» должен будет заключить акционерное соглашение, которое обяжет его голосовать за кандидатов от государства в совет директоров «Роснефти», что «обеспечит собственнику контрольного пакета большинство представителей в совете». Правда, 7 декабря правительство выдало новую директиву своим представителям в совете директоров «Роснефтегаза» – продавца акций «Роснефти». Среди прочего оно отменило обязательство нового инвестора голосовать за кандидатов от государства в совет директоров «Роснефти». Как раз на прошлой неделе Путин говорил, что «приход новых инвесторов <...> в органы управления [«Роснефти»] будет улучшать корпоративные процедуры» и прозрачность компании (цитата по сайту kremlin.ru).

Впрочем, в акционерном соглашении можно согласовать порядок отбора кандидатур, за которые будет голосовать консорциум, указывает управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня. Влияние государства не ослабнет в совете, даже если оно не будет иметь большинства в нем, считает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин: «Совет «Роснефти» дружественен Игорю Сечину и таким, скорее всего, останется».