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Статья опубликована в № 4223 от 13.12.2016 под заголовком: Государство сдает голоса в «Роснефти»

Государство потеряет большинство в совете директоров «Роснефти»

Минэкономразвития предлагает считать Маттиаса Варнига независимым директором госкомпании
Государство готово уступить одно кресло в совете директоров «Роснефти»
Государство готово уступить одно кресло в совете директоров «Роснефти»
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития внесло в правительство проект распоряжения о смене статуса управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига в совете директоров «Роснефти». Сейчас он профессиональный поверенный государства, т. е. голосует по директиве. Минэкономразвития предлагает сделать Варнига независимым директором, говорится в проекте распоряжения правительства. «Ведомости» ознакомились с его содержанием. Минэкономразвития внесло документ в правительство, подтверждает представитель министерства.

В совете директоров «Роснефти» девять мест, пять – у представителей государства, по два – у BP и независимых директоров. Но последних должно быть не менее трех, так как акции «Роснефти» включены в первый котировальный уровень Московской биржи, следует из пояснительной записки к распоряжению. Это требование положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденного ЦБ в феврале, и правил листинга. Если требование не будет выполнено до конца года, биржа обязана исключить акции «Роснефти» из листинга или перевести их из первого во второй котировальный уровень.

Glencore и суверенный фонд Катара получат места в совете директоров «Роснефти»
Glencore и суверенный фонд Катара получат места в совете директоров «Роснефти»
Пропорционально доле участия в акционировании компании, уточнил Сечин

Из пояснительной записки следует, что признать Варнига независимым директором предлагали сама «Роснефть» и ЦБ. Он заседает в совете госкомпании с 2011 г., сейчас – зампред совета, но ни разу не был независимым директором. Варниг владеет 92 633 акциями «Роснефти» (0,0009% от уставного капитала компании). Также возглавляет совет директоров UC Rusal и входит в совет директоров «Транснефти».

Варнигу 61 год, он работал в министерстве внешней торговли, кабинете министров ГДР, был сотрудником главного разведуправления ГДР (примерно в тот же период, когда в этой стране служил президент России Владимир Путин). В августе 2010 г. в немецкой Die Welt вышла статья о Варниге под заголовком «Этот немец пользуется доверием Путина».

«Подписанного документа пока нет», – сказала представитель премьер-министра Дмитрия Медведева.

Росимущество разъяснило, почему «Роснефть» была продана дешевле

Представители Росимущества, «Роснефти» и ЦБ на запросы «Ведомостей» не ответили. На прошлой неделе стало известно, что 19,5% акций компании в ходе приватизации купит консорциум Glencore и Qatar Investment Authority. Их представители не ответили на запросы. Представитель ВР (у нее 19,75% в российской компании) сказал, что у него нет информации об изменении количества представителей ВР в совете.

Консорциум получит в совете директоров места пропорционально купленной доле, передал 12 декабря ТАСС со ссылкой на главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. По его словам, процедура вхождения консорциума в совет директоров может быть завершена на следующем годовом собрании акционеров (традиционно проходит в июне).

За последние три года средняя явка на годовом собрании «Роснефти» колебалась в пределах 89,7–92,9%. Таким образом, для гарантированного получения хотя бы одного места в совете надо не менее 10,3%. Получается, что ВР и консорциум смогут провести как минимум по одному представителю. В таком случае государство потеряет большинство в совете директоров – представителей, голосующих по директиве, останется четыре.

Что скрывает нефть

Но именно этого не хотели чиновники. Так, в директиве правительства от 8 июля 2016 г. говорилось, что покупатель акций «Роснефти» должен будет заключить акционерное соглашение, которое обяжет его голосовать за кандидатов от государства в совет директоров «Роснефти», что «обеспечит собственнику контрольного пакета большинство представителей в совете». Правда, 7 декабря правительство выдало новую директиву своим представителям в совете директоров «Роснефтегаза» – продавца акций «Роснефти». Среди прочего оно отменило обязательство нового инвестора голосовать за кандидатов от государства в совет директоров «Роснефти». Как раз на прошлой неделе Путин говорил, что «приход новых инвесторов <...> в органы управления [«Роснефти»] будет улучшать корпоративные процедуры» и прозрачность компании (цитата по сайту kremlin.ru).

Впрочем, в акционерном соглашении можно согласовать порядок отбора кандидатур, за которые будет голосовать консорциум, указывает управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня. Влияние государства не ослабнет в совете, даже если оно не будет иметь большинства в нем, считает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин: «Совет «Роснефти» дружественен Игорю Сечину и таким, скорее всего, останется».

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