Агропром

Kozel станет японским

Asahi покупает у AB InBev активы в Центральной и Восточной Европе
По условиям сделки японской компании перейдут активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии и Румынии
По условиям сделки японской компании перейдут активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии и Румынии
Petr David Josek / AP

Японский производитель алкоголя Asahi Group Holdings договорилась о покупке активов Anheuser-Busсh InBev (AB InBev) в Центральной и Восточной Европе, сообщили обе компании.

Стоимость сделки составит 7,3 млрд евро. Ее закрытие планируется в 2017 г. после одобрения Еврокомиссией, отметила Asahi. По условиям сделки японской компании перейдут активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии и Румынии; они принадлежали SABMiller до слияния с AB InBev. Asahi получит такие бренды, как Pilsner Urquell, Tyskie и Kozel.

Стремление потребителей к здоровому образу жизни и ужесточение регулирования должны помочь нарастить продажи безалкогольного пива
Пивовары вспомнили о безалкогольном пиве
Стремление потребителей к здоровому образу жизни и ужесточение регулирования должны помочь нарастить продажи

Среди других претендентов на эти активы были Bain Capital, Advent International, а также консорциум Jacobs Holding, PPF Group и China Resources, по данным Reuters.

Сделка соответствует антимонопольным обязательствам, которые взяла на себя AB InBev при поглощении SABMiller за $106 млрд, уточняет Bloomberg. Ранее AB InBev продала Asahi несколько европейских производителей пива, в том числе Peroni and Grolsch, за 2,55 млрд евро.

Потребление на японском рынке пива снижается, так как население страны сокращается и стареет, отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ). Поэтому японские производители пива стремятся на зарубежные рынки. В 2015 г. японский производитель пива Kirin Holdings купил 55% акций в Myanmar Brewery за $560 млн.

Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes могут объединиться на российском рынке

После покупки восточноевропейских активов у AB Inbev основную выручку Asahi будет по-прежнему приносить японский рынок, но рост бизнеса будут обеспечивать зарубежные рынки, говорится в сообщении Asahi. После завершения сделки на долю Asahi будет приходиться 9% европейского рынка пива без учета российского рынка; это сделает компанию третьей после Heineken (20%) и Carlsberg (12%), заявил Reuters аналитик Bernstein Тревор Стирлинг.

«Asahi движется в правильном направлении, покупая зарубежные активы, но эта цена [7,3 млрд евро] кажется слишком высокой», – заявил WSJ Масаюки Кубота из Rakuten Securities. Asahi должна будет объяснить инвесторам такую высокую цену покупки, считает Кубота.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике