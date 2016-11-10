Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes могут объединиться на российском рынке

Крупнейший мировой производитель пива Anheuser-Busсh InBev (AB InBev) и турецкая Anadolu Efes (Efes) могут объединить силы на российском рынке. По крайней мере такой сценарий не исключают аналитики крупнейших инвестбанков, с которыми поговорили «Ведомости». Один из сотрудников пивоваренной компании, работающей на российском рынке, слышал о возможном объединении.

После исторической сделки по покупке AB InBev британского конкурента – SABMiller за $106 млрд она намерена сохранить 24% Efes, которые SABMiller получила после объединения в 2011 г. в обмен на свои активы, в том числе на российском рынке, заявил гендиректор и президент Efes Робин Гучи на телеконференции с аналитиками по результатам III квартала. «Конечно, мы планируем обсуждать с ними как с партнером любые существующие возможности, которые могли бы увеличить рост стоимости [бизнеса], и, я полагаю, такой разговор может состояться уже в ближайшие месяцы», – заявил Гучи. Так что AB InBev, по его словам, продолжит быть партнером и акционером турецкой компании.

Поскольку AB InBev и Efes прямые конкуренты на российском рынке, то одной из возможностей партнерства между двумя компаниями может стать слияние их бизнесов в регионе, предполагает аналитик Credit Suisse Санджет Ауджла. Слияние AB InBev и Efes на российском рынке, который с 2009 г. сократился на 35%, стратегически обоснованно, уверен Ауджла: работа Efes сосредоточена в крупных городах, например в Москве, поэтому потенциальная сделка позволит AB InBev с его портфелем премиальных брендов усилить здесь свои позиции. В результате на российском рынке пива появится «уверенный» номер два (см. график), который составит серьезную конкуренцию лидеру – датской Carlsberg (в России ей принадлежит «Балтика») и станет крупнейшим в премиальном сегменте.

Ауджла приводит два возможных сценария объединения российских активов компаний: непосредственную покупку компанией AB InBev российских активов Efes или же продажу российского бизнеса AB InBev турецкому партнеру c увеличением взамен своей доли в компании.

Другой аналитик из топ-10 крупнейших мировых инвестбанков, общавшийся с сотрудниками обеих пивоваренных компаний, говорит, что они действительно рассматривают вариант объединения активов в России. И AB InBev, и Efes было бы на руку такое сотрудничество – слияние позволит им улучшить финансовые показатели и составить конкуренцию Carlsberg, объясняет собеседник «Ведомостей». По его словам, слияние может состояться уже в 2017 г. и не исключено, что компании объединят свои активы и на других рынках стран СНГ.

Возможность слияния двух конкурирующих компаний существует всегда, уверена старший аналитик Tacirler Investment Эсе Мандаси. Доля InBev в натуральном выражении на российском рынке с 2012 г. снизилась на 2,6%, Efes – на 2%, по итогам девяти месяцев 2016 г. они занимают 13 и 14% соответственно, напоминает Мелис Покар из Oyak Securities. Таким образом, по ее мнению, стратегическое сотрудничество двух компаний могло бы стать разумным шагом при условии, что этот процесс будет хорошо управляем в такой трудный для отрасли год, когда она ощутит влияние запрета на использование пластиковой упаковки более 1,5 л.

К тому же вопросов со стороны антимонопольных органов относительно слияния AB InBev и Efes в России, если оно все-таки состоится, быть не должно, добавляет Мандаси.

Представители AB InBev и Efes на запросы «Ведомостей» не ответили; представители российских подразделений обеих компаний от комментариев по существу отказались.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Бурлакова