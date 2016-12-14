Российский рынок авиаперевозок выходит из кризиса

Российский рынок авиаперевозок начнет расти в следующем году и даже может вернуться на уровень 2015 г., прогнозирует Минтранс

В 2017 году авиакомпании перевезут больше пассажиров, чем в этом году, и могут выйти на уровень 2015 года

В 2017 г. пассажиропоток российских авиакомпаний точно будет больше, чем в этом году, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько (цитата по ТАСС). «Более полных прогнозов рынка мы не делаем», – говорит представитель ведомства. Министр транспорта Максим Соколов ранее заявлял, что рынок в 2017 г. может вернуться на уровень 2015 г. (было перевезено 92 млн человек). За 11 месяцев этого года пассажиропоток сократился на 5,4% год к году до 81,8 млн человек. Причем в октябре и ноябре перевозки выросли впервые в этом году, если не считать 29 февраля (см. график).

«На рынке в последние месяцы, особенно с окончанием лета, образовались избыточные емкости; чтобы их заполнить, авиакомпании были вынуждены снижать цены, что заметно оживило спрос – пассажиропоток вырос в октябре, ноябре, скорее всего вырастет и в декабре», – говорит гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов. Но авиакомпаниям нужен не рост пассажиропотока сам по себе, а улучшение в связи с этим финансовых показателей, а этого не происходит – последние месяцы были для отрасли убыточными, продолжает Мартиросов.

«Согласно данным aviasales, средний чек по России в январе – сентябре составил 14 592 руб. (билет туда-обратно), что на 7% меньше, чем годом ранее», – рассказал пиар-директор aviasales Янис Дзенис. Начиная со второй половины сентября перевозчики для удержания пассажиров заметно снижали цены – примерно на 35% по сравнению с высоким сезоном, рассказывал топ-менеджер другой крупной авиакомпании.

«Мы ожидаем небольшой рост авиаперевозок в следующем году при условии, что не будет очередного шока в экономике. Все крупные авиакомпании планируют наращивать свой парк, это ставка на рост», – говорит принципал Bain & Company Андрей Панов. «Фактором роста перевозок в 2017 г. станут открытие Турции и ожидающееся открытие Египта – от этого, правда, выиграют не авиакомпании, а туроператоры. Крупные перевозчики, в том числе «Ютэйр», продолжат расти как минимум за счет консолидации рынка и снижения доли маленьких авиакомпаний», – соглашается Мартиросов. Но доходность авиакомпаний будет полностью зависеть от платежеспособного спроса, добавляет он.

«Если покупательная способность населения останется на прежнем уровне, то авиакомпаниям придется снижать цены, чтобы не возить пустые кресла, – это может негативно сказаться на прибыльности многих игроков. В таком случае в выгодном положении окажутся перевозчики с минимальными затратами, в первую очередь «Победа» (дочерний лоукостер «Аэрофлота»), а также авиакомпании с высокой долей зарубежных пассажиров, т. е. лидеры рынка. Остальным будет сложно показывать положительные результаты», – продолжает эксперт. На «Аэрофлот» приходится примерно 70–80% всех международных перевозок российских авиакомпаний, оценивает топ-менеджер российского перевозчика.

В следующем году мы ожидаем роста количества пассажиров S7 Group – планируем получить новые воздушные суда, в том числе Airbus 320neo, будут открыты новые рейсы, в том числе международные, говорит представитель S7. Представитель «Аэрофлота» на запрос не ответил.