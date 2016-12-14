Покупатели усовершенствованных вагонов могут получить госпомощь

Покупатели вагонов и локомотивов получат в 2017 г. субсидии на покупку инновационного подвижного состава, следует из проекта плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики на следующий год. Проект внесло в правительство Минэкономразвития. Для покупки вагонов из бюджета выделят 5 млрд руб. субсидий (300 000 руб. на вагон), локомотивов – 400 млн руб. (7,4 млн руб. на локомотив). Но производители подвижного состава субсидий в 2017 г. лишатся, хотя в 2016 г. они получили 3 млрд руб., еще 7 млрд руб. было выделено на возмещение части затрат покупателей вагонов. Минэкономразвития включило в план меры, который поддержаны федеральными адресными программами, сказал представитель министерства.

«Поддержка вагоностроителей началась в 2014 г., а с 2015 г. стала значимой», – напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При текущем производстве инновационных вагонов средств хватит максимум на полгода. Субсидии на покупку вагонов помогут Федеральной грузовой компании («дочка» РЖД), которая заказала до 20 000 полувагонов, а также покупателям Объединенной вагонной компании (ОВК). Бенефициарами будут «Русагротранс», Объединенная зерновая компания, говорит Бурмистров. Инновационный вагон стоит до 2,8 млн руб. (без НДС), т. е. субсидия покрывает около 10% стоимости.

Минпромторг просил на 2017 г. до 12 млрд руб. для вагоностроителей. В 2016 г. производители получали по 150 000 руб. за каждый выпущенный инновационный вагон, это позволило частично компенсировать рост цен на металлопрокат, говорит представитель УВЗ: «В 2017 г. компенсировать рост цен на прокат будет нечем. Поэтому придется повышать цены на вагоны». Представитель ОВК от комментариев отказался. Спрос на вагоны повысился и необходимости в дополнительной поддержке вагоностроителей нет, объяснил источник в Минэкономразвития.

Покупатели локомотивов субсидий раньше не получали. Но со следующего года им запрещено продлевать их срок службы. Больше всего локомотивов у РЖД – около 20 500 шт., подчеркивает Бурмистров: «Но в рабочем состоянии чуть более 14 500 шт.». К 2020 г. РЖД планирует оптимизировать парк до 17 500 единиц. Частный парк магистральных локомотивов не превышает 400 единиц. У промышленных предприятий более 10 000 маневровых локомотивов, по данным эксперта. Локомотив стоит 30–80 млн руб. в зависимости от модели и количества осей. Субсидию на локомотивы может полностью выбрать РЖД, которая ежегодно закупает до 80 маневровых локомотивов, считает Бурмистров. «Из-за того что РЖД ужесточает условия использования локомотивов частными собственниками, никакая форма поддержки не простимулирует обновление парка», – говорит представитель одной из компаний-собственников.