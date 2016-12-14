Петербург испытал ресторанный бум

По итогам года в Петербурге число заведений общественного питания выросло почти на 3% до 5295 точек, при этом открылось в течение года 270 ресторанов, а закрылось 126, рассказал руководитель направления торговой недвижимости ГК «Бестъ» Станислав Ступников на ежегодном мероприятии для рестораторов Bestbreakfast. По его словам, на рынке говорят о буме открытий ресторанов, но количество новых заведений меньше на 20%, чем в прошлом году. Все дело в закрытиях: их почти в три раза меньше, говорит он.

Обычно 5-7% ресторанов закрываются в первый год работы, в 2016 г. этот показатель снизился в два раза, говорит Ступников. Произошла стабилизация рынка, 132 заведения открылись в экономформате, восемь - в премиум, а остальные - в среднем, следует из данных «Бестъ». Доля ресторанов в доле всех открытий выросла на 2 п. п., а доля столовых уменьшилась, добавляет Ступников. С открытием нового заведения не появляется новая аудитория, кусок пирога все меньше и меньше, говорит Максат Ишанов, управляющий директор Food Retail Group (рестораны «Две палочки», «Марчеллис» и др.). Большое количество открытий можно объяснить и выходом новых игроков на рынок Петербурга, считает генеральный директор Forum Restaurant Group Галина Белоусова.

Холдинг «Евразия» вышел в элитный сегмент и открыл несколько ресторанов, все считают, что в этом сегменте у клиентов остались деньги, говорит президент холдинга Алексей Фурсов. «Чайникофф» открыл шесть кофеен в Петербурге, сообщил генеральный директор группы компаний «Чайникофф» Михаил Гусейнов. Холдинг Italy Group, как и планировал, запустил четыре ресторана в Петербурге, сказал совладелец холдинга Андрей Перцев. В Петербурге в этом году открылся «Beerзавод», говорит Игорь Иванов, партнер проекта Big Wine Freaks.

По итогам года оборот предприятий общественного питания вырастет на 11% до 63 млрд руб., прогнозирует Ступников. Это происходит на фоне падения доходов людей, удивляется он. Затраты семьи на еду вне дома выросли, потому что рынок общепита Петербурга спасли туристы из Москвы, Азии и южной Европы, говорит представитель сети «Чайникофф». В Петербурге очень дешево можно провести время, а приехать сюда в четыре раза дешевле, чем в Париж, добавляет он. Кризис в России подстегнул туристов к путешествиям в Петербург, особенно много китайцев, подтверждает управляющий партнер «Столовой № 1» , La Cantine, Bistro One Екатерина Витвицкая.Туристический поток увеличился в разы, а сезон продлился до октября, говорит заместитель гендиректора холдинговой компании ReCa (кафе «Дачники», «Квартирка», Crazy wine и др.) Алексей Копырин.

Обороты у всех игроков на рынке упали на 30-50%, сказал Ишанов из Food Retail Group. Идет безумная конкуренция за падающие доходы населения, говорит президент холдинга «Евразия» Алексей Фурсов. С 2013 г. в рублях холдинг потерял около 30% в обороте и показатели все еще не восстановились, добавляет он. Посетители сократили посещение ресторанов до одного раза в неделю, в пятницу и субботу аншлаги, но в остальные дни залы стоят пустыми, добавляет он. В премиальном сегменте тоже произошел небольшой спад, но этот сегмент более устойчив к колебаниям рынка, говорит Белоусова. Количество гостей снизилось на 3-5%, а средний чек вырос на 5-7%, в основном за счет инфляции, говорит Перцев из Italy Group. В Москве средний чек значительно выше, чем в Петербурге, добавляет он. До ноября все росло, но ноябрь и декабрь оказались ужасными, все замерло, сказал Владислав Иванов, генеральный директор сети AmRest в России.

до одного раза в неделю, в пятницу и субботу аншлаги, но в остальные дни залы стоят пустыми, добавляет он. В премиальном сегменте тоже произошел небольшой спад, но этот сегмент более устойчив к колебаниям рынка, говорит Белоусова. Количество гостей снизилось на 3-5%, а средний чек вырос на 5-7%, в основном, за счет инфляции, говорит Перцев из Italy Group. В Москве средний чек значительно выше, чем в Петербурге, говорит он. До ноября все росло, но ноябрь и декабрь оказались ужасными, все замерло, говорит Владислав Иванов, генеральный директор сети AmRest в России.

Согласно опросам, 50% не были в ресторанах в этом году ни разу, порядка 20% заходят в рестораны один или несколько раз в месяц, рассказывает доктор социологических наук, сотрудник СПбГУ Юрий Веселов. По его словам, у петербуржцев привычки в еде отличаются от остальной России. Жители города меньше едят хлеба, мяса, рыбы, но больше употребляют молочных продуктов и овощей по сравнению с остальными россиянами. Петербуржцы недобирают белков и жиров, но перебирают углеводы. Причем люди с доходами выше среднего чаще страдают ожирением, утверждает он. 53% мужчин в ходе опроса ответили, что употребляли алкоголь вчера.