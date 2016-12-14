Транспорт

«Тайные пассажиры» оценили, с кем комфортнее летать

«Авиапорт» оценил качество услуг авиакомпаний, летающих в Россию
Максимальную оценку в пять звезд получила только Emirates
Максимальную оценку в пять звезд получила только Emirates
Pixabay

Отраслевое консалтинговое агентство «Авиапорт» представило рейтинг «Сервис в российском небе» - проведенную по собственной методике оценку сервиса на борту 12 российских и восьми иностранных авиакомпаний, летающих в Россию. Исследование проводилось методом тайного пассажира: эксперты «Авиапорта» совершили 84 полета этими авиакомпаниями, оценивая сервис примерно по 80 параметрам и присваивая или отнимая баллы, рассказал исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), так как набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута.

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Оценка проводилась по таким группам параметров, как удобство оборудования воздушного судна (очень значимый критерий, например, ширина расстояния между рядами кресел) и чистота, процедуры обслуживания в аэропорту, качество питания, работа персонала, удобство и привлекательность системы развлечений, наличие и состав дополнительных услуг, рассказал Пантелеев. К ним добавлялись оценки еще примерно по 70 критериям, связанным с удобством покупки билета на сайте авиакомпании, самостоятельной регистрации на рейс, с информативностью сайта, удобством мобильных приложений, качеством работы call-центра и т. д.

Все критерии имеют разную значимость, при этом значимость субъективных критериев (например, чистота салона) искусственно снижалась, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора, а значимость объективных и измеряемых (например, наличие подушек, систем развлечений, температура в салоне) - повышалась, добавил Пантелеев.

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Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
Paul Thomas / Bloomberg
Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
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Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
Grgo Jelavic / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
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«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
Сергей Портер / Ведомости
«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
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Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
air france
Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
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4 звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France-KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
EPA / VALERIE KUYPERS / ВОСТОК ФОТО
4 звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France-KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
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4 звезд удостоился германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из "Домодедово" и "Пулково", а также из других городов по партнерским программам
URSULA DUEREN / EPA / ВОСТОК ФОТО
4 звезд удостоился германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из "Домодедово" и "Пулково", а также из других городов по партнерским программам
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Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
Александр Кряжев / РИА Новости
Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
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В итоге максимальную оценку в пять звезд получила только Emirates, четыре с половиной звезды - только Turkish Airlines. «Аэрофлоту» единственному из российских перевозчиков присвоено четыре звезды (столько же у Air France, KLM и Lufthansa), три с половиной звезды - только у S7, по три звезды у «России», азербайджанской Azal и польской LOT. Две с половиной - у «Ютэйр», «Нордавиа» и Red Wings. Две - у «Якутии». Пятый по количеству пассажиров российский перевозчик, «Уральские авиалинии», получил только полторы звезды. Одна звезда у «Белавиа», «Вим-авиа», «Ямала» и «Таймыра» (из них только «Вим-авиа» входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний).

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«Авиапорт» рассчитывает монетизировать исследование, консультируя авиакомпании о способах улучшения сервиса. С 2013 г. агентство составляет рейтинги сервиса в российских авиапортах, из 40 рейтингуемых гаваней 20 стали его клиентами, рассказал Пантелеев.

Также агентство представило сервис для сравнения качества услуг авиакомпаний на одинаковых по протяженности маршрутах. Самый авторитетный в мире рейтинг сервиса авиакомпаний составляет агенство Skytrax, но из российских перевозчиков в нем рейтингуются только «Аэрофлот», S7 и «Победа» («дочерний» лоукостер «Аэрофлота»). «Победу» тоже планировалось включить в исследование, но в итоге агентство решило, что некорректно будет сравнивать качество и набор услуг лоукостера и компаний полного сервиса, добавил Пантелеев, - для лоукостеров надо создавать отдельный рейтинг.

Представители «Уральских авиалиний» и «Вим-авиа» рейтинг пока не прокомментировали.

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