Японские инвесторы примут российские таблетки

Mitsui & Co основана в 1947 г., входит в состав Mitsui Group
Toru Hanai / Reuters
Японский торговый дом Mitsui & Co вместе с партнерами в пятницу, 10 декабря, может подписать соглашение о покупке от 10 до 20% акций крупного российского производителя и дистрибутора лекарств «Р-фарм». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. О желании Mitsui потратить 15-20 млрд иен ($130–174 млн) за 10% «Р-фарма» написала японская газета Nikkei, передает Reuters.