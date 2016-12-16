Российские нефтяники задумались о непропорциональном снижении добычи

«Газпром нефть» надеется договориться с другими нефтедобывающими компаниями России, чтобы сократить добычу меньше пропорционального уровня, заявил журналистам гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, находящийся в составе российской делегации в Японии. «Если не договоримся, значит нам, как и всем, придется сокращать добычу пропорционально», - уточнил он.

По словам Дюкова, другим компаниям может быть даже выгодно большее сокращение добычи. «У каждой компании своя ситуация. У одних добыча растет, у других по ряду причин она и так снижается. В течение следующих шести месяцев, начиная с февраля, какие-то компании запланировали снижение добычи на объем больше, чем приходится в соответствии с договоренностями [с ОПЕК], - отметил гендиректор «Газпром нефти». - Возможна ситуация, когда компания свою квоту не использует, а высвобождаемый объем добычи передаст другой компании».

По словам Дюкова, участники рынка создадут мониторинговую группу добычи, поскольку реальная добыча может существенно расходиться с планами. «[На объем добычи] влияет множество факторов, начиная от погоды (аварийные остановки), есть фактор транспортировки нефти и так далее», - констатировал он. Создание такой рабочей группы подтвердил и министр энергетики Александр Новак. «Все 12 [нефтедобывающих компаний] войдут, все, кто на совещании [в Минэнерго] были», - сказал Новак.

Согласно договоренностям с ОПЕК, Россия должна сократить суточную добычу нефти в I квартале на 200 000 баррелей, во II – на 300 000 баррелей относительно результатов октября – 11,2 млн баррелей в сутки.

На этой неделе министр энергетики Александр Новак по итогам встречи с 12 нефтяными компаниями заявил, что нефтяники сократят добычу пропорционально доле в общероссийской нефтедобыче – и исключений ни для кого не будет. Аналитики напоминают, что пропорциональное сокращение, скорее всего, вообще невозможно: у некоторых производителей произойдет естественное падение добычи, особенно в I квартале.

По данным АНИ за ноябрь, по темпам роста добычи нефти лидировала «Русснефть»: за месяц компания увеличила добычу на 2,1 п. п. к октябрю. В целом большинство российских компаний, включая «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Башнефть» и «Газпром нефть», в ноябре наращивали добычу нефти. Снижали темпы добычи только «Роснефть» (на 0,5 п. п.) и «Татнефть» (на 3,7 п. п.).

Добыча и цены

Дюков сказал, что в целом за 2017 г. «Газпром нефть» нарастит добычу несмотря на сокращение в первом полугодии. «Все-таки ожидаем, что в среднем добыча по 2017 г. будет чуть выше», - отметил он.

«На протяжении 2016 г. мы росли, начинали с одной среднесуточной добычи, соответственно к октябрю вывели объем добычи на достаточно высокий уровень. Поэтому то сокращение, которое пропорционально мы должны показать... среднесуточный объем добычи с этим сокращением все равно будет выше, чем добыча по 2016 г. Поэтому в принципе мы ожидаем, что добыча по сравнению с 2016 г. вырастет даже несмотря на договоренности о необходимости сокращения добычи к октябрю», - сказал он.

По мнению гендиректора «Газпром нефти», «хорошей» среднегодовой ценой будет $55 за баррель, но его личная оценка - $50-55 за баррель. «Если говорить про наше бизнес-планирование, бизнес-план достаточно консервативен: мы закладываем меньше $50 за баррель. Точную цифру вы узнаете 23 декабря, когда у нас будет проходить совет директоров. Но сейчас уже могу сказать, что при расчете бизнес-планов мы используем цену меньше $50 за баррель», - сказал Дюков.