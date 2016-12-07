Российские нефтяники согласились снизить добычу без компенсаций

Перед совещанием руководителей нефтяных компаний с Минэнерго с ними поговорил президент Путин

Нефтяные компании поддерживают работу Минэнерго согласно договоренностям с ОПЕК по сокращению нефтедобычи, заявил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон по итогам совещания в среду, 7 декабря, у министра энергетики Александра Новака.

«Мы поддерживаем решение», - сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов (все цитаты по «Интерфаксу»). Рекомендаций по квотам на сокращение не было дано, отметил он. Это была «обычная встреча», сказал руководитель «Татнефти» Наиль Маганов. Руководитель «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подтвердил, что нефтяники обсуждали с Минэнерго сокращение нефтедобычи.

Предложение Минэнерго ограничить добычу поддержали все нефтяные компании страны, подтвердил официальный представитель министерства. Детали встречи будут обнародованы на встрече стран - членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран в Вене 10 декабря.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в день с 1 января 2017 г. Россия обещала снизить добычу на 300 000 барр. в сутки.

Президент России Владимир Путин лично обсуждал вопрос о сокращении добычи со всеми нефтяными компаниями, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний», - сказал он. По его словам, вопрос о компенсациях этим компаниям не обсуждался.

2 декабря о возможной компенсации за сокращение добычи говорил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его мнению, нужно принять постановление правительства. «Оно определит основные параметры действий компаний в рамах достигнутых договоренностей. В этом же постановлении должны быть расписаны, видимо, компенсационные меры для компаний, поскольку мы действуем сообща», - говорил он.

«В целом повышение цен на нефть в результате принимаемых мер [сокращение нефтедобычи], повышение на каждые пять долларов приносит определенные дополнительные доходы как в бюджет страны, так и для самих нефтяных компаний», - объяснял Дмитрий Песков. Рост цены барреля и будет лучшей компенсацией, согласен источник в одной из нефтяных компаний.

C 30 ноября Brent подорожала почти на 7% до $53,4 за баррель.