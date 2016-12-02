«Лукойл»: cнижение добычи предполагает постановление правительства и компенсацию

Нефтяным компаниям России для снижения добычи нефти после договоренностей с ОПЕК потребуется постановление правительства, в котором компании хотели бы видеть и компенсационные меры, считает вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

"Надо дождаться 9 декабря, когда будет обнародована информация о снижении. Наша точка зрения, что, скорее всего, нужно будет постановление правительства, которое определит основные параметры действий компаний в рамах достигнутых договоренностей. В этом же постановлении должны быть расписаны, видимо, компенсационные меры для компаний, поскольку мы действуем сообща", - сказал он.

«Главным выгодоприобретателем от снижения добычи, конечно, является государство, поскольку чем выше цена, тем больше государственная доля. Поэтому мы очень рассчитываем, что такое постановление будет, официальный документ, который все эти вопросы детально пропишет», - добавил он.

Россия сократит добычу нефти на 300 000 баррелей в сутки от уровня добычи в ноябре–декабре, график сокращений будет готов ко встрече со странами ОПЕК 9 декабря, рассказал накануне министр энергетики Александр Новак. По его словам, сейчас в России добывается примерно 11,2 млн баррелей в сутки, соответственно сокращение составит 2,7%. По его словам, российские компании должны будут сократить добычу «в одинаковом проценте».

30 ноября страны – члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены. С января 2017 г. добыча снизится на 1,2 млн баррелей в сутки – до 32,5 млн баррелей ОПЕК ждет, что другие страны, включая Россию, сократят добычу на 0,6 млн т.