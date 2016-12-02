Россия объяснила, как сократит добычу нефти

Россия сократит добычу нефти на 300 000 барр. в сутки от уровня добычи в ноябре – декабре, график сокращений будет готов ко встрече со странами ОПЕК 9 декабря, рассказал в четверг министр энергетики Александр Новак (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, сейчас в России добывается примерно 11,2 млн барр. в сутки – таким образом, сокращение составит 2,7%. «Я думаю, что все наши компании будут участвовать в этом», – сказал Новак. Компании должны будут сократить добычу «в одинаковом проценте». Сокращение – это, безусловно, добровольная вещь, но крупнейшие и другие нефтяные компании будут участвовать, добавил министр.

В среду страны – члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены. С января 2017 г. добыча снизится на 1,2 млн барр. в сутки – до 32,5 млн барр. ОПЕК ждет, что другие страны, включая Россию, сократят добычу на 0,6 млн т.

Фьючерс на Brent за два дня вырос почти на 16%, превысив $54/барр.

В 2015 г. добыча в России выросла на 1,4% до 534 млн т и, по разным прогнозам, должна была уверенно расти еще несколько лет. В этом году, по прогнозу Минэнерго, она увеличится еще на 2,4% до 547 млн т. Около 80% добычи нефти и конденсата приходится на пять крупнейших компаний (см. график): «Роснефть» (40% с учетом покупки «Башнефти»), «Лукойл» (около 15%), «Сургутнефтегаз» (11%), «Газпром нефть» (11%) и «Татнефть» (5%).

В случае сокращения добычи пропорционально долям «Роснефти» нужно будет снизить годовую добычу примерно на 5,7 млн т, «Лукойлу» – на 2,2 млн, «Газпром нефти» – на 1,6 млн. Между тем «Роснефть» только недавно смогла стабилизировать падавшую в течение нескольких лет добычу нефти, в том числе на главном зрелом активе – «Юганскнефтегазе».

В III квартале «Роснефть» увеличила добычу на 0,3% до 152,2 млн т. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обещал по итогам года существенный рост (его цитировал «Интерфакс»).

«Газпром нефть» в 2016 г. планировала добыть до 60 млн т, а в 2017 г. – увеличить добычу на 5–6%, рассказывали гендиректор компании Александр Дюков и финансовый директор Алексей Янкевич. «Газпром нефть» ввела в этом году новые месторождения – Восточно-Мессояхское, Новопортовское, готовится увеличивать добычу на Приразломном и др.

«Лукойл», у которого сильно упала добыча в Западной Сибири, в конце года запустил крупное месторождение им. Филановского на Каспии, на пике оно может дать 6 млн т нефти в год. В 2017 г. «Лукойл» мог бы достичь уровня добычи 2015 г. или немного его превзойти, оценивал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Татнефть» пока не пересматривала планы на 2017 г., сказал ее представитель. Представители остальных компаний не ответили на запросы «Ведомостей». «Лукойл» готов снизить свою добычу нефти в России, говорил президент и крупнейший акционер компании Вагит Алекперов.

Равное снижение добычи – худший вариант из возможных: в России более 100 производителей нефти и кто-то рад бы снизить больше, а у кого-то даже минимальное снижение вступает в противоречие с инвестициями и планами, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Для «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» снижение совсем некстати, считает аналитик. Для «Сургутнефтегаза» (добыча стабильна несколько лет подряд) и «Славнефти» (производство уменьшается) снижение добычи было бы менее болезненно.

Минимальное естественное падение в России – 6% в год в результате обводненности, нефтяники компенсируют это падение вводом новых скважин на действующих месторождениях и новых участков, говорит топ-менеджер нефтесервисной компании: «Меньше бурения – и добыча подсядет». Компании могут закрыть и действующие нерентабельные скважины, полагает Нестеров. Возможно, придется отложить ввод новых месторождений – и это будет самое неправильное решение: на зрелых участках у компаний только эксплуатационные расходы, а инвестиции в новые проекты нужно окупать как можно быстрее, добавил он.