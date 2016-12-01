Нефть пробьет $60, если ОПЕК и Россия сдержат слово – Goldman Sachs

Цена барреля нефти способна превысить $60, если ОПЕК и Россия будут полностью придерживаться условий достигнутого накануне соглашения об ограничении добычи, пишет Bloomberg со ссылкой на анализ Goldman Sachs.

Инвестбанк ожидает, что в этом случае к прогнозируемой им на первое полугодие 2017 г. цене барреля Brent в $56,50 добавится еще примерно $6. Речь идет о согласованном реальном потолке добычи ОПЕК в 32,7 млн баррелей в сутки и 350 000 барр./сутки сокращений со стороны России и Омана.

«Дело теперь только за исполнением соглашения. Условием дальнейшего ралли нефти будет реальное подтверждение, что его соблюдают и нефтеэкспортеры, не входящие в ОПЕК, и страны ОПЕК, а также достижение ясности относительно намерений Ирана», - пишут аналитики Goldman.

Тем не менее в среднесрочной перспективе цен на нефть выше $55 за баррель ждать не стоит: при достижении такой цены в 2017 г. сланцевые нефтедобытчики США готовы выбросить на рынок порядка 800 000 барр./сутки нефти, считает инвестбанк.

1 декабря котировки Brent впервые за последние месяцы превысили $53.