«Кремлевский мишка» вернется в продажу в 2017 году

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» возобновляет выпуск вафельных конфет «Кремлевский Мишка», сообщила пресс-служба торгового дома. Эти конфеты с 2014 г. выпускала санкт-петербургская «Фабрика имени Крупской» по заказу торгового дома «Кремлевский» Управления делами президента России, но потом продажи были временно остановлены.

Сейчас конфеты выпускает кондитерская фабрика «Победа». Они уже поставляются в подведомственные Управделами президента России предприятия. С 2017 г. они будут продаваться потребителям, уточняется в сообщении.

«Кремлевский мишка» – это конфеты, выпускающиеся по рецептуре конфет «Мишка в лесу», но с изменением некоторых ингредиентов, сообщало ранее «РИА Новости».

Перед возобновлением производства были усовершенствованы рецептура и упаковка конфет. Например, теперь конфеты «глазируются настоящим молочным шоколадом, их начинка стала более нежной, а вафли более хрустящими, обертка выполнена в ярких и насыщенных цветах», уточняется в сообщении. Конфеты «Кремлевский Мишка» позиционируются в средней ценовой категории, говорится там же.

Торговый дом «Кремлевский» создан в 2000 г. Под его брендом выпускаются более 80 товарных знаков, включающих словесные элементы «Кремль», «Кремлевский» и их производные. ТД «Кремлевский» также поставляет продукты питания для подведомственных УДП предприятий, продает продукты оптом и др.

УДП пытается монетизировать «кремлевские» бренды не первый год.

В 2012 г. представитель УДП говорил о планах наладить выпуск конфет «Кремлевская белочка». Они должны были дополнить линейку продуктов под брендом «Кремлевский», также планировалось начать выпуск «Кремлевского» печенья и лимонада. Новое детище торгового дома – интернет-магазин товаров под брендом «Кремлевский», который сейчас тестируют структуры УДП. Презентация проекта запланирована на 2017 г.