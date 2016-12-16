Владелец почтоматов «Яндекс.Маркета» ликвидируется

Одна из крупнейших российский сетей почтоматов и партнер « Яндекс.Маркета» – InPost прекратила отгрузки в пиковый для торговли предновогодний период, рассказал «Ведомостям» один из партнеров логистической компании и подтвердил представитель «Яндекс.Маркета».

По словам представителя торговой площадки, компания сегодня получила уведомление от партнера, что он «на неопределенный срок приостанавливает деятельность на территории России».

28 ноября головная компания Integer.pl S.A. сообщила на Варшавской фондовой бирже, что после анализа вариантов решила покинуть российский рынок и ликвидировать российскую компанию «Изи пэк раша». Процесс будет завершен к концу марта 2017 г. Решение связано с неутешительными перспективами для развития бизнеса в России в отсутствие значительного роста числа почтоматов в стране, говорилось в сообщении.

«Магазинам на данный момент недоступна возможность доставки заказов в почтоматы. Все заказы на отправку, оформленные через «Яндекс.Доставку» до 15 декабря, будут обработаны и исполнены», – уточнил представитель «Яндекс.Маркета». По его словам, онлайн-ритейлеры могут использовать другие виды доставки.

Для сервиса доставки «Яндекс.Маркета» почтоматы InPost были единственным партнером по терминалам выдачи. Сотрудничество с другим крупным игроком этого рынка, PickPoint, пока идет в тестовом режиме, говорится на сайте «Яндекса». Среди других партнеров «Яндекс.Маркета» в доставке – курьерские службы и пункты выдачи Axiomus, Boxberry, dpd, MaxiPost, «Почта России» и др.

В начале 2016 г. «Яндекс.Маркет» договорился с InPost о сотрудничестве. InPost стал партнером в логистике для торговой площадки, а все почтоматы компании были выкрашены в фирменные цвета торговой площадки с ее логотипом. «Доставка до почтоматов пользуется популярностью. По данным GFK, в прошлом году в России 40% онлайн-покупателей пользовались почтоматами», – объяснял тогда представитель «Яндекс.Маркета».

Бывший гендиректор InРost Андрей Чечин не смог оперативно прокомментировать ситуацию в российском подразделении InPost «Ведомостям». Он отметил, что с 10 декабря не является гендиректором этой компании.

InPost, по собственными данным на начало 2016 г., - одна из крупнейших в России сетей автоматизированной доставки: около 400 почтоматов в 35 регионах России. Филиалы InPost работают в Великобритании, Франции, Италии, Польше, Канаде и других странах мира. В международной сети InPost более 5000 почтоматов.

Ранее сеть работала под брендом Qiwi Post, а ее акционером была группа Qiwi. Как сообщал осенью 2015 г. «Коммерсантъ», пакет группы в сети почтоматов выкупила Integer Pl, доведя свою долю до 90%.

«Яндекс.Маркет» – крупнейшая в России торговая онлайн-площадка. Выручка «Яндекса» от интернет-торговли (включает доходы «Яндекс.Маркета») за январь - сентябрь 2016 г. выросла на 49% до 3,3 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA сократился на 12% до 1,1 млрд руб. С осени 2016 г. площадка перевела продавцов основных товарных категорий по обороту на работу по модели CPA (сost per action, покупка осуществляется на торговой площадке, ритейлер платит за сделку).