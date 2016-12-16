ТЭК

Средства от приватизации «Роснефти» поступили в бюджет

Минфин подтвердил информацию о переводе средств, не уточнив сумму
Конкретная сумма, зачисленная на казначейский счет, в сообщении не уточняется
Конкретная сумма, зачисленная на казначейский счет, в сообщении не уточняется
Andrey Rudakov / Bloomberg

Минфин подтвердил, что получил средства от приватизации 19,5% акций «Роснефти», говорится в сообщении его пресс-службы: «Средства поступили на счет Федерального казначейства в полном объеме». Впрочем, конкретная сумма, зачисленная на казначейский счет, в сообщении не уточняется.

Котировки «Роснефти» обновили максимум
Котировки «Роснефти» обновили максимум
Капитализация компании на Московской бирже превысила 4,2 трлн рублей

Утром «Роснефтегаз» сообщил, что федеральный бюджет получит 710,8 млрд руб. по итогам приватизации 19,5%-ной доли в «Роснефти». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Путину, что деньги в бюджет перечислены. Путин ранее требовал от Сечина, Минфина и ЦБ согласовать график конвертации валюты, чтобы ее значительный приток не привел к колебаниям на валютном рынке.

На запрос «Ведомостей», какая сумма поступила в бюджет и какой был график, в Минфине не ответили.

7 декабря «Роснефтегаз» заключил сделку о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму, в который вошли Катарский инвестиционный фонд и швейцарский трейдер Glencore, сумма продажи — 10,2 млрд евро. Акционеры дадут 2,5 млрд евро и 300 млн евро соответственно, остальное профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo, сообщали «Роснефть» и Glencore. При этом в сделке будет участвовать синдикат из 4-5 банков, в том числе российских, сообщал Glencore. Трейдер также предоставил гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд евро, которые в свою очередь полностью захеджированы в российских банках, сообщал Glencore. Какие это банки, компании не раскрывали. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике