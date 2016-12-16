Средства от приватизации «Роснефти» поступили в бюджет

Минфин подтвердил, что получил средства от приватизации 19,5% акций «Роснефти», говорится в сообщении его пресс-службы: «Средства поступили на счет Федерального казначейства в полном объеме». Впрочем, конкретная сумма, зачисленная на казначейский счет, в сообщении не уточняется.

Утром «Роснефтегаз» сообщил, что федеральный бюджет получит 710,8 млрд руб. по итогам приватизации 19,5%-ной доли в «Роснефти». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Путину, что деньги в бюджет перечислены. Путин ранее требовал от Сечина, Минфина и ЦБ согласовать график конвертации валюты, чтобы ее значительный приток не привел к колебаниям на валютном рынке.

На запрос «Ведомостей», какая сумма поступила в бюджет и какой был график, в Минфине не ответили.

7 декабря «Роснефтегаз» заключил сделку о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму, в который вошли Катарский инвестиционный фонд и швейцарский трейдер Glencore, сумма продажи — 10,2 млрд евро. Акционеры дадут 2,5 млрд евро и 300 млн евро соответственно, остальное профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo, сообщали «Роснефть» и Glencore. При этом в сделке будет участвовать синдикат из 4-5 банков, в том числе российских, сообщал Glencore. Трейдер также предоставил гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд евро, которые в свою очередь полностью захеджированы в российских банках, сообщал Glencore. Какие это банки, компании не раскрывали. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.