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Котировки «Роснефти» обновили максимум

Капитализация компании на Московской бирже превысила 4,2 трлн рублей
Котировки «Роснефти» обновили максимум
Котировки «Роснефти» обновили максимум
Д. Гришкин / Ведомости

14 декабря при открытии торгов на Московской бирже котировки «Роснефти» переступили психологически важный порог – 400 руб. за акцию – и подорожали к закрытию вторника на 1,3% до 403 руб. за штуку. Капитализация компании превысила 4,2 млрд руб., так дорого «Роснефть» на московской бирже не стоила никогда. При этом индекс ММВБ рос на 0,39%.

На Лондонской бирже компания к закрытию во вторник подорожала на 0,8% до 54,7 млрд фунтов стерлингов ($69,2 млрд). Аналогичная капитализация у «Роснефти» в Лондоне была летом 2014 г., максимум был в 2008 г. – $130,7 млрд.

С начала года «Роснефть» подорожала на Московской бирже на 60%, в начале года компания стоила всего 2,7 млрд руб.

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Капитализация «Роснефти» сильно зависит от колебаний цен на нефть, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Последние сделки по приобретению акций «Башнефти» и продаже части акций самой «Роснефти» консорциуму Glencore и катарского фонда повлияли на капитализацию компании незначительно. Последнее вызвало единомоментный рост на 7%. Все остальное - рост из-за цен на энергоносители, считает Танурков.

10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму международных инвесторов, в который вошли катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore, сообщила «Роснефть». Доли партнеров в консорциуме равные, говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), сообщала «Роснефть». Цена отражает котировки «Роснефти» при закрытии торгов 6 декабря с пятипроцентным дисконтом, говорилось в сообщении. Еще 300 млн евро (18,4 млрд руб.) бюджет получит за счет дивидендов самого «Роснефтегаза», который, в свою очередь, получит дополнительные выплаты от «Роснефти», объясняется в релизе компании.

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