Суд узнал цену репутации «Роснефти»

«Роснефть» требует взыскать лишь 0,49% от стоимости своей деловой репутации и требует удовлетворить иск к РБК. Это представитель «Роснефти» заявил в Арбитражном суде Москвы на заседании по разбирательству нефтяной компании и медиахолдинга на 3,179 млрд руб. «Можно быстро прикинуть, что «Роснефть» оценивает свою репутацию примерно в 635,8 млрд руб.», – пишет корреспондент РБК. «Бухгалтерский гудвил компании составляет 217,7 млрд руб., а рыночный – более 600 млрд руб.», – объяснил позднее представитель «Роснефти» (цитата по РБК).

Размер компенсации должен быть справедливым, для того чтобы в дальнейшем исключить повторения распространения порочащей информации, объяснил представитель «Роснефти». Статья РБК, ставшая поводом для иска, создала негативный фон, который нефтяная компания преодолела с большим трудом.

Соавтор статьи Тимофей Дзядко спросил истцов: «Известно ли представителям "Роснефти" об официальных заявлениях BP, что у партнеров прекрасные отношения и о том что компании уже после выхода текста создали новое совместное предприятие?» Представитель «Роснефти» на это дал понять, что нормализации отношений помогли именно действия компании, передает корреспондент «Ведомостей».

Представитель «Роснефти» не располагает сведениями, обращалась ли BP к «Роснефти» после выхода текста РБК, который стал поводом для иска к медиахолдингу на 3,179 млрд руб. По словам представителя «Роснефти», российская компания не обращалась официально к BP: «Мы не ждали от BP претензий по публикации, мы сработали на опережение, отношения между акционерами не всегда предполагают официальных обращений, Сечин приватно встречался с представителями BP, отношения между партнерами после этого нормализовались.

Представители РБК на это заявили, что в соответствии с законодательством любые заявления в суде нужно подтверждать документами или с помощью свидетелей: "Где доказательства встречи Сечина с представителями BP? Где доказательства что отношения необходимо было "нормализовывать"?»

Заседание суда началось в 9 утра. Суд отклонил ряд ходатайств обеих сторон. В частности, ходатайство «Роснефти» о приобщении к делу дополнительных обоснований оценки ущерба было отклонено, потому что истец не представил эти документы заранее. До этого суд отклонил ходатайство адвоката РБК Евгения Резника о рассмотрении новых доказательств. Он говорил, что медиахолдингу необходимо получить ответы правительства и доказать, что публикация была достоверной. Суд также отказался удовлетворить ходатайство о вызове в суд пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, к которому обращались перед публикацией статья за подтверждением или опровержением содержащихся в ней сведений и который отказался от комментариев. Представители РБК заявляют о необоснованности иска, поскольку не доказано, что компания понесла ущерб, и о необоснованности суммы иска, для выплаты которой, к примеру, соавтору статьи Максиму Товкайло потребовалось бы 30 000 месяцев.

Сумма компенсации за ущерб, нанесенный «Роснефти» из-за статьи РБК, должна быть такой большой, чтобы исключить дальнейшие нарушения, иначе даже после проигрыша ответчики продолжают вредить репутации истца. Это заявил представитель «Роснефти». Представитель журналиста Максима Товкайло (один из авторов текста и один из ответчиков по иску) на это возразил: «Предлагается по надуманному предлогу уничтожить большое СМИ и разорить журналистов. Очевидная цель иска – сделать так, чтобы журналисты никогда больше не писали о Сечине (главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине. – «Ведомости»)».

Представитель «Роснефти» указал, что РБК является СМИ, распространяющим информацию на всю территорию России, а его аудитория составляет 100 млн человек. «Судебная практика исходит из того, что в таких делах достаточно установить, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и являются порочащими», – говорит он.

Представители РБК назвали необоснованными и требования истца, и сумму иска. Резник предположил, что истец преследуют цель причинить имущественный вред ответчику. «Я не понимаю, в чем нас обвиняют», – сказал адвокат. «Требования истца не обоснованы. То, что мы писали в той статье, является правдой. Исходя из содержания пресс-релиза «Роснефти» и итогов встречи истца с президентом, мы все видим, что наша публикация является правдой», – цитирует его РБК. По его словам, эксперты не нашли ничего порочащего в публикации, ставшей поводом для иска. «Публикация не содержит никакой негативной информации, – заявил Резник. – Репутационный вред не доказан, потому что нет связи между нашей публикацией и нанесенным вредом. И самого вреда тоже нет».

Основанием для иска «Роснефти» стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. В статье говорилось, что одним из условий продажи приватизируемого пакета стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а позднее ее представитель заявил в суде о требованиях на 3,179 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации, якобы нанесенный публикацией и телепередачей.