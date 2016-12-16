«Дочка» «Шоколадницы» выиграла тендер на питание болельщиков ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) назвала «Арена фудс кейтеринг» победителем тендера на организацию питания зрителей на стадионах в ходе ЧМ-2018 по футболу и Кубка конфедераций в 2017 г. в России, сообщила FIFA.

«Арена фудс кейтеринг» принадлежит группе «Шоколадница» и является одной из крупнейших сетей общественного питания в России, отмечает в сообщении. У этой компании есть экслюзивные права на организацию питания на стадионе ФК «Спартак» «Открытие арена», где в том числе будут проходить матчи в 2018 г.

Помимо «дочки» «Шоколадницы» за право организовывать питание болельщиков боролись 15 компаний, сообщила FIFA.

Этот проект будет одним из самых сложных в сфере общественного питания в России и Восточной Европе, отметила FIFA: предполагается организовать более 2200 пунктов продаж на 12 точках проведения мероприятий. Это создаст около 8000 рабочих мест для ЧМ-2018 и до 3000 - для Кубка конфедераций в 2017 г.

«Мы ждем начала совместной работы с FIFA и российским оргкомитетом, чтобы использовать наши опыт, масштаб и знания и предложить болельщикам тщательно разработанное меню», — заявил генеральный директор «Арены фудс кейтеринг» Влад Реутов (его слова приводятся в сообщении).

Процедура тендера была направлена на то, чтобы выбрать поставщика услуг, который сможет предоставить высококачественные продукты мировой и национальной кухни на всех местах проведения мероприятий, уточнила FIFA. «Меню будет ориентировано на международных зрителей, но также в нем будут типичные русские блюда, например кулебяка, традиционный русский пирог», - говорится в сообщении.