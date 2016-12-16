Спортивный бизнес

«Дочка» «Шоколадницы» выиграла тендер на питание болельщиков ЧМ-2018

Сейчас она эксклюзивный организатор питания на стадионе «Открытие арена»
Помимо «дочки» «Шоколадницы» за право организовывать питание болельщиков боролись 15 компаний
Помимо «дочки» «Шоколадницы» за право организовывать питание болельщиков боролись 15 компаний
Интерпресс / PhotoXPress

Международная федерация футбола (FIFA) назвала «Арена фудс кейтеринг» победителем тендера на организацию питания зрителей на стадионах в ходе ЧМ-2018 по футболу и Кубка конфедераций в 2017 г. в России, сообщила FIFA.

«Арена фудс кейтеринг» принадлежит группе «Шоколадница» и является одной из крупнейших сетей общественного питания в России, отмечает в сообщении. У этой компании есть экслюзивные права на организацию питания на стадионе ФК «Спартак» «Открытие арена», где в том числе будут проходить матчи в 2018 г.

На стадионе «Спартака» будет 44 000 мест
"Шоколадница" будет оператором питания на стадионе «Спартак»
Группа компаний «Шоколадница» выходит на новый для российских рестораторов рынок: она будет оператором питания на стадионе «Спартак», который примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Помимо «дочки» «Шоколадницы» за право организовывать питание болельщиков боролись 15 компаний, сообщила FIFA.

Этот проект будет одним из самых сложных в сфере общественного питания в России и Восточной Европе, отметила FIFA: предполагается организовать более 2200 пунктов продаж на 12 точках проведения мероприятий. Это создаст около 8000 рабочих мест для ЧМ-2018 и до 3000 - для Кубка конфедераций в 2017 г.

«Мы ждем начала совместной работы с FIFA и российским оргкомитетом, чтобы использовать наши опыт, масштаб и знания и предложить болельщикам тщательно разработанное меню», — заявил генеральный директор «Арены фудс кейтеринг» Влад Реутов (его слова приводятся в сообщении).

Процедура тендера была направлена на то, чтобы выбрать поставщика услуг, который сможет предоставить высококачественные продукты мировой и национальной кухни на всех местах проведения мероприятий, уточнила FIFA. «Меню будет ориентировано на международных зрителей, но также в нем будут типичные русские блюда, например кулебяка, традиционный русский пирог», - говорится в сообщении.

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