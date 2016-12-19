Дода и Финкеля ждет домашний арест

Евгений Дод возглавлял «Интер РАО» до 2009 г., затем до сентября 2015 г. был руководителем «Русгидро»

Обвиняемые в растрате экс-гендиректор и главный бухгалтер «Русгидро» могут быть отправлены из сизо под домашний арест

Следствие просит перевести бывшего гендиректора « Русгидро» Евгения Дода и главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля под домашний арест, сказал «Ведомостям» представитель Басманного суда Москвы. «В Басманный районный суд Москвы поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемых Дода и Финкеля», - отметил он. По его словам, рассмотрение ходатайств назначено на 21 декабря.

Дод и Финкель были арестованы 22 июня. Им было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве организованной группой лиц. По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» за 2013 г. они и другие неустановленные лица изготовили, а Дод лично подписал указ о специальном премировании членов правления, согласно которому начислил самому себе премию в 353,21 млн руб. Ее размер был завышен на 73 млн руб., посчитало следствие. Дод и Финкель арестованы до 22 декабря. Уже после ареста Дод вернул «Русгидро» 73 млн руб.

После того как Дод погасил ущерб, следствие переквалифицировало обвинение со статьи «мошенничество» на статью «растрата». Адвокат Финкеля объяснял это тем, что мошенничество как обман не доказано. Но статья «растрата» не является более мягкой, как «мошенничество» она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Но Дод готов признать вину и тем самым уменьшить себе срок, сказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.

В октябре сумма исковых требований к Евгению Доду выросла в несколько раз и составила 706 млн руб. Такая цифра содержалась в иске самой «Русгидро», ее привел судья Артур Карпов, передавал «Интерфакс» из зала суда. В ходе заседания следователь также заявлял, что проверяется информация о возможных преступлениях Дода вне рамок деятельности «Русгидро» за период до 2013 г.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, следствие изучает работу Дода в «Интер РАО», но пока обвинений не предъявлено. Евгений Дод возглавлял «Интер РАО» до 2009 г., затем до сентября 2015 г. был руководителем «Русгидро».