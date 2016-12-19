Транспорт

Amazon работает над собственным приложением для организации грузовых перевозок

Это позволит компании конкурировать на рынке объемом $150 млрд
Amazon имеет все шансы стать полноценным грузоперевозчиком
Amazon имеет все шансы стать полноценным грузоперевозчиком
Noah Berger / Reuters

Amazon.com, возможно, хочет получить мобильное приложение для организации и отслеживания транспортировки собственных грузов автомобильным транспортом, сообщают люди, знакомые с бизнесом компании. Она также сможет предоставлять грузовики сторонним перевозчикам.

По информации источников, в Amazon рассматривают вариант разработки собственного или покупки готового приложения, которое сможет находить ближайшие свободные грузовики для доставки товара, например, из порта в распределительный центр или со склада в центр выдачи покупок клиентам. Первым об этом сообщил Business Insider.

Amazon предложила перевозить данные в свое «облако» на грузовике
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