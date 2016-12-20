Акционеры «О’кей» ищут покупателя на ритейлера

Владельцы седьмого по выручке российского ритейлера «О’кей» ведут переговоры о продаже своей доли в сети, сообщили четыре человека, знакомых с участниками переговоров. Среди претендентов – «Ашан», продолжают два собеседника «Ведомостей». Также переговоры ведутся с «Лентой», знают один из собеседников «Ведомостей» и два человека, знакомых с менеджерами и акционерами «О’кей». Один из совладельцев «Ленты» добавляет, что его компания в ближайшее время собирается приобрести крупного российского ритейлера. Его название он не уточнил. Один из собеседников «Ведомостей» в числе претендентов называет и крупнейшего российского ритейлера – «Магнит». Подтвердить это «Ведомостям» не удалось.

Представители «О’кей», «Ашана», «Ленты» и «Магнита» отказались от комментариев.

Основные акционеры «О’кей» – Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. По данным ритейлера, связанные с ними юрлица контролируют 78,97% компании.

«О’кей» начинала бизнес с гипермаркетов. Но уже несколько лет показатели сети стагнируют. Поэтому она стала открывать супермаркеты-дискаунтеры «Да!». В компании сменился топ-менеджмент, а владельцы стали активнее участвовать в управлении бизнесом. Во второй половине 2015 г. «О’кей» продала «Ленте» три недостроенных гипермаркета и три земельных участка. Тогда «О’кей» объясняла это желанием сосредоточиться на приоритетных для нее городах и регионах.

Основная причина, по которой акционеры «О’кей» заинтересованы в продаже розничного бизнеса, – необходимость финансировать другие проекты вне ритейла, знает знакомый с ними человек. По данным Forbes, владельцам «О’кей» принадлежат грузинский золотодобытчик Rich Metal Group, а также проекты в девелопменте.

На Лондонской бирже «О’кей» вечером 19 декабря стоила $597,3 млн.

Это примерно в 6 раз ниже оценки компании при IPO в ноябре 2010 г. – $2,95 млрд.

Все кандидаты на покупку «О’кей» могут рассчитывать на существенное улучшение эффективности бизнеса за счет оптимизации логистики и улучшения закупочных условий у поставщиков, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но наибольшую синергию от сделки могут получить «Лента» и «Ашан», продолжает он: форматы «О’кей» и «Ленты» ближе всего друг к другу. С другой стороны, они могут столкнуться с ограничениями от ФАС на рынке Петербурга, отмечает он. «Поэтому с точки зрения рисков наиболее логичным претендентом выглядит «Ашан»: он улучшит позиции в Москве, очень серьезно усилит бизнес в Петербурге и может сам заимствовать какие-либо решения в местном ассортименте у «О’кей», – считает эксперт.

Кроме того, рынок гипермаркетов близок к насыщению, подсчитали в сентябре аналитики «Ренессанс капитала». В ближайшие годы в регионах можно будет открыть всего 353 магазина крупного формата, за исключением Москвы и Петербурга. Открывать с нуля в Петербурге гипермаркеты сейчас практически невозможно и намного дороже покупки действующих магазинов, указывает Бурмистров. Он и старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева допускают, что из-за большой доли «О’кей» на рынке Петербурга сеть может быть продана по частям.

Если «О’кей» достанется «Ленте», суммарная доля компаний на рынке Петербурга может превысить разрешенный российским законодательством максимум в 25%. Ранее, когда «Лента» приобрела «К-руоку», директор Центра исследований рыночной среды и эксперт УФАС по Петербургу Дмитрий Даугавет оценивал суммарную долю «Ленты» и «К-руоки» в 16–17%, столько же, по его оценке, составляла и доля «О’кей» по итогам 2015 г.

«Лента» в этом году агрессивно наращивала сеть магазинов, за январь – сентябрь она открыла 16 гипермаркетов и 10 супермаркетов. А в конце ноября ритейлер приобрел 11 гипермаркетов «К-руока» у финской Kesko за 11,4 млрд руб. В том же месяце «Лента» отчиталась, что досрочно удвоила торговую площадь более чем до 1 млн кв. м, достигнув стратегической цели, поставленной в ходе IPO в марте 2014 г. Сейчас «Лента» – крупнейшая в России сеть гипермаркетов.

По оценке Бурмистрова, в случае объединения сетей «Ленты» и «О’кей» компании придется закрывать или продавать часть гипермаркетов только в Петербурге. В других регионах, по его оценке, суммарная доля двух сетей не превышает 25%.

Меньше всего от возможной сделки выиграет «Магнит», считает Бурмистров: компания сталкивается со сложностями в развитии гипермаркетов и в случае сделки продажи в крупных магазинах «О’кей» резко снизятся.

В подготовке статьи участвовали Ирина Скрынник, Евгений Федоров