Intesa Sanpaolo не решил, финансировать ли покупку акций «Роснефти»

Банк Intesa Sanpaolo еще не решил, будет ли участвовать в финансировании сделки по приватизации 19,5% «Роснефти», и сообщил, что не знает о расследовании итальянских или других европейских властей относительно его участия в сделке. Об этом сообщает Reuters.

7 декабря «Роснефтегаз» заключил соглашение о продаже 19,5% «Роснефти» консорциуму, куда вошли Glencore и Катарский инвестиционный фонд, сумма сделки составила 10,2 млрд евро, еще 18,4 млрд руб. «Роснефтегаз» должен был перечислить в бюджет в виде дивидендов. В пятницу Минфин сообщил, что средства в полном объеме (710,8 млрд руб.) поступили в казначейство. Для этого не пришлось конвертировать всю сумму валютных поступлений – как и планировалось, были задействованы другие рублевые ресурсы, сказал министр финансов Антон Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). Валютная часть поступлений будет конвертирована в рубли постепенно, добавил он. У «Роснефти» были рубли на счетах, но не более половины необходимой суммы, говорил «Ведомостям» знакомый топ-менеджера Газпромбанка (по словам источников, банк – один из кредиторов покупателей акций «Роснефти»).

Intesa выступает консультантом «Роснефтегаза» по сделке, пишет Reuters. Хотя «Роснефть» находится под санкциями США и Евросоюза, «Роснефтегаз» под них не попадает, утверждает Intesa. «Возможное участие (банка) в финансировании 19,5% доли «Роснефти» … все еще оценивается», – цитирует Intesa информагентство. Источники, знакомые с деталями, сообщали, что Intesa, как ожидается, предоставит Катарскому фонду и Glencore существенную часть суммы.

В пятницу Financial Times сообщила, что финансовые регуляторы в Риме проверяют, соответствует ли условиям санкций участие Intesa Sanpaolo в финансировании сделки. «Насколько нам известно, эта сделка сейчас не является предметом какого-либо расследования соответствующих итальянских или европейских органов», – сказал представитель банка.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.