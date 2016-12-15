Медведев рассказал о силе предложения Glencore по «Роснефти»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе сегодняшнего интервью ведущим телеканалам заявил, что приватизация «Башнефти» и «Роснефти» принесла бюджету больше запланированного – более триллиона рублей, и рассказал, в чем именно была сила предложения Glencore и госинвестфонда Катара.

«Помните известное изречение: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Применительно к приватизации в значительной мере неважно, кто приобретает, лишь бы это приобреталось за нормальные деньги», – отметил премьер.

Премьер подтвердил, что при подготовке продажи 19,5% акций «Роснефти» обсуждалась сделка с японцами, другими ближневосточными фондами, европейскими и корейскими структурами, причем поиском партнеров занималась сама «Роснефть». «Это была большая работа, они с этой работы справились и добились хорошего экономического результата. О каждом шаге менеджмент докладывал в правительство», – подчеркнул он.

«Хороша ложка к обеду. Сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в том, что они готовы были быстро заплатить, – сказал Медведев. – Эффективность этого решения высока».

Относительно разницы в 18 млрд руб., которые, по мнению журналистов, Россия недополучила, Медведев сослался на изменения рынка, которые привели к переоценке ситуации и дисконту. «Мы не можем продиктовать цену на конкретный день. Поэтому, когда мы принимали первое постановление правительства, были одни параметры рынка, когда мы принимали уже второе постановление, рынок уже немножко изменился», – посетовал Медведев. Однако в итоге Россия ничего не потеряла: бюджет получит дополнительные дивиденды от «Роснефтегаза», отметил премьер.

Отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что все средства от продажи госпакета акций «Роснефти» поступят в бюджет через «Роснефтегаз», Медведев заверил, что «уже издана директива, и она на все 100% будет исполнена». «И никаких сомнений нет – все до копейки поступит в бюджет, здесь даже и обсуждать нечего», – пообещал премьер.

«Роснефтегазу» не удалось продать 19,5% «Роснефти» минимум за 710,8 млрд руб. в соответствии с директивой правительства. Этот пакет получит консорциум Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore, цена сделки – 10,2 млрд евро, или 692,4 млрд руб. Бюджет тем не менее получит оговоренные 710,8 млрд руб.: «Роснефтегаз» выплатит в бюджет специальный дивиденд в 300 млн евро (18,4 млрд руб.), эти деньги он, в свою очередь, получит в виде дополнительных дивидендов от «Роснефти».