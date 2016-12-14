ТЭК
Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Продажи без льгот не бывает

«Роснефть» опять просит у правительства льготы

На сей раз они потребовались для повышения капитализации компании
Перед продажей 19,5% «Роснефть» вновь просила различных льгот у государства
Перед продажей 19,5% «Роснефть» вновь просила различных льгот у государства
А. Астахова / Ведомости

Накануне приватизации «Роснефти» правительство поручило министерствам проработать предложения «Роснефти» для повышения капитализации компании, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил представитель Минэнерго. «Роснефтегаз» 7 декабря договорился о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Катарского инвестиционного фонда и Glencore.

Об одном из предложений уже говорил премьер-министр Дмитрий Медведев: это льготы для обводненных месторождений. Правительство предложило в 2 раза уменьшить ставку НДПИ с 2018 г. для месторождений с обводненностью выше 90% и остаточными запасами до 150 млн т нефти, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.

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Еще одно предложение «Роснефти» – предоставить компании льготы по НДПИ для месторождений в Восточной Сибири, рассказывают два чиновника. Компания просит обнулить ставку на 10 лет с момента начала добычи для новых месторождений со сложными коллекторами, уточняют они. О каких именно месторождениях идет речь, собеседники не знают, представитель компании не ответил на вопросы «Ведомостей». «Роснефть» разрабатывает сложные Среднеботуобинское (максимальная добыча – 5 млн т), Юрубчено-Тохомское (5 млн т) и Куюмбинское месторождения, говорит человек, близкий к компании. Сейчас для новых месторождений в Восточной Сибири уже действует льгота по НДПИ.

С 2017 г. льготный НДПИ для новых месторождений в Восточной Сибири составляет примерно $50/т (около 3000 руб./т). Если ставки обнулить, «Роснефть» сэкономит около $50 млн при добыче 1 млн т нефти, говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

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У предложения «Роснефти» может быть две цели: увеличить срок действия льгот, размер льготы и расширить ее действие на большее число месторождений, считает сотрудник консалтинговой компании.

Еще одно предложение – повысить эффективность транспортировки по трубе и железной дороге, рассказывают чиновники. «Роснефть» еще летом предлагала снизить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30%, рассказывали «Ведомостям» чиновники. ФАС предложение не поддержала, но подготовила новые методики для повышения прозрачности формирования тарифов, говорит начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

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Еще два предложения «Роснефти» – поддержать НПЗ и обеспечить налоговую стабильность для отрасли, рассказывают два человека. Поддержать НПЗ «Роснефть» просила давно: глубина переработки заводов низкая, налоговый маневр с каждым годом снижает их маржу, а инвестировать в текущих налоговых условиях и при низких ценах на нефть невыгодно, так что компания практически свернула программу модернизации НПЗ. «Роснефть» просила отложить повышение экспортной пошлины на мазут до 100% с 2017 г. (предложение не поддержано) и снизить тарифы на транспортировку нефтепродуктов. Вопрос о поддержке нефтепереработки есть в повестке правительственной комиссии по ТЭКу, которая должна состояться в ближайшее время, говорит один из собеседников «Ведомостей». Возможно, на ней прозвучат какие-то идеи. Предложение стабилизировать налоговый режим на три года «Роснефтегаз» направлял в Минэкономразвития еще осенью.

В целом «Роснефть» уже обращалась к чиновникам со всеми этими предложениями, рассказывает один из собеседников. Правда, новые поручения по этим вопросам пришли за день-два до сделки, говорят два чиновника. Не очень ясно, зачем сейчас предоставлять компании льготы: приватизация-то уже состоялась, рассуждает один из них.

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