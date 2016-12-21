«Роснефть» может стать единственным поставщиком топлива для Росгвардии

Сейчас «Роснефть» – единственный поставщик топлива для Следственного комитета и МВД

Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: «Роснефть» заправит Росгвардию

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Виктор Золотов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подготовили письмо президенту Владимиру Путину (с копией ознакомились «Ведомости»). В нем они предлагают распоряжением правительства назначить «Роснефть» и ее «дочек» единственными поставщиками моторных топлив в 2017–2018 гг. для Росгвардии. Содержание проекта письма подтвердил федеральный чиновник.