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Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: «Роснефть» заправит Росгвардию

«Роснефть» может стать единственным поставщиком топлива для Росгвардии

Сейчас компания продает топливо МВД и Следственному комитету
  • Галина Старинская,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости
Сейчас «Роснефть» – единственный поставщик топлива для Следственного комитета и МВД
Сейчас «Роснефть» – единственный поставщик топлива для Следственного комитета и МВД
М. Стулов / Ведомости

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Виктор Золотов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подготовили письмо президенту Владимиру Путину (с копией ознакомились «Ведомости»). В нем они предлагают распоряжением правительства назначить «Роснефть» и ее «дочек» единственными поставщиками моторных топлив в 2017–2018 гг. для Росгвардии. Содержание проекта письма подтвердил федеральный чиновник.

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