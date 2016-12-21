Агропром
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: «Степь» расширяется

В модернизацию агрохолдинга «Степь» может быть вложено до 3 млрд рублей

Деньги пойдут на развитие всех четырех основных бизнесов компании
Сейчас под управлением агрохолдинга «Степь» 214 000 га сельхозугодий
Сейчас под управлением агрохолдинга «Степь» 214 000 га сельхозугодий
Денис Гришкин / Ведомости

В 2017 г. агрохолдинг «Степь», основной владелец которого АФК «Система» Владимира Евтушенкова, намерен вложить от 1 млрд до 3 млрд руб. в органическое развитие, рассказал «Ведомостям» представитель агрохолдинга. Окончательная сумма будет зависеть от рыночной конъюнктуры и дат начала реализации проектов, пояснил он. Компания инвестирует во все основные направления своего бизнеса: производство молока, овощеводство, садоводство, растениеводство, уточнил гендиректор «Степи» Константин Аверин.

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