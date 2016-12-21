В модернизацию агрохолдинга «Степь» может быть вложено до 3 млрд рублей

В 2017 г. агрохолдинг «Степь», основной владелец которого АФК «Система» Владимира Евтушенкова, намерен вложить от 1 млрд до 3 млрд руб. в органическое развитие, рассказал «Ведомостям» представитель агрохолдинга. Окончательная сумма будет зависеть от рыночной конъюнктуры и дат начала реализации проектов, пояснил он. Компания инвестирует во все основные направления своего бизнеса: производство молока, овощеводство, садоводство, растениеводство, уточнил гендиректор «Степи» Константин Аверин.

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