В России каждый четвертый житель стал онлайн-покупателем

Аудитория интернет-покупателей в России продолжает расти: за последний год покупки онлайн совершал уже каждый четвертый житель России в возрасте от 16 до 55 лет, сказано в «Исследовании аудитории онлайн-покупателей в России» «Яндекс.Маркета» и GfK. В 2015 г. покупателем был лишь каждый пятый, годом ранее – 17% жителей России.

Рост по-прежнему идет в основном за счет зарубежных продавцов. За год доля потребителей, которые делали покупки в российских интернет-магазинах, сократилась (см. график). Зато продолжила рост популярность китайских онлайн-продавцов: 57% респондентов заявили, что покупали в китайских интернет-магазинах за последние 12 месяцев (+6 процентных пунктов год к году).

Интерес к покупкам в Китае растет везде, отмечает «Яндекс.Маркет». Особенно сильны позиции Китая в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек: «Видимо, там меньше выбор и товары в любом случае покупают с доставкой по почте – а значит, нет разницы, покупать в Китае или в России».

Прежде рост популярности китайских интернет-магазинов отмечала и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ): при росте в целом интернет-продаж в России за этот год на 18% ассоциация ожидает роста трат на зарубежные покупки на 43% до 315 млрд руб. Причины те же, что и год назад, согласно исследованию «Яндекс.Маркета» и GfK: более низкая цена, наличие товаров, которых нет в России, шире ассортимент.

В 2016 г. «карты впервые победили наличные как способ оплаты», обнаружили «Яндекс.Маркет» и GfK. 71% опрошенных заявили, что за последний год они хотя бы раз расплачивались картой за покупки в интернете, наличными платили только 68%. «Распространению оплаты картами в онлайн-торговле способствует в том числе рост трансграничной торговли, где предоплата наиболее распространена», – замечает руководитель службы аналитики «Яндекс.Маркета» Владислав Исмагилов.

Число покупок с оплатой по картам растет, соглашается президент АКИТ Алексей Федоров. Доля оплат по картам с учетом оплаты при получении достигла 40%, подтверждает представитель онлайн-ритейлера Ozon Мария Назамутдинова.

Но есть проблема, добавляет Федоров: доля предоплаты практически снижается (-1 п. п. год к году, по данным «Яндекс.Маркета» и GfK). Все больше клиентов выбирают оплату картой, но расплачиваются при получении, указывает он. В результате интернет-магазины несут расходы за невыкупленный товар, говорит Федоров. «Кроме того, именно для московского рынка характерна модель потребительского поведения, когда делается заказ в нескольких онлайн-магазинах, а выкупается в том, кто быстрее доставил», – сетует он. В магазинах одежды, продолжает Федоров, доля невыкупленных заказов может доходить до 40%, в бытовой технике и электронике, товарах для дома – до 20% при доставке в пункт выдачи заказов.

Кроме того, по закону не может быть дискриминации по способу оплаты, добавляет Федоров: «Цель – чтобы за наличные деньги не продавали дешевле». Получается, что и ритейлеры не могут стимулировать предоплату, предлагая за это скидку и не нарушая закон, констатирует он.