Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Ритейл испугался кассовой паузы

Ритейлеры опасаются остановки продаж в феврале 2017 года

Не все готовы перейти на новые кассы
С 1 февраля 2017 г. ритейлеры должны перейти на новую контрольно-кассовую технику
С 1 февраля 2017 г. ритейлеры должны перейти на новую контрольно-кассовую технику
Евгений Разумный / Ведомости

Национальная ассоциация участников сетевой торговли (НАСТ) обратилась к заместителю министра промышленности и торговли России Виктору Евтухову: ритейлеры опасаются, что до февраля не успеют обновить кассовые аппараты и продажи в некоторых магазинах остановятся. Письмо НАСТ за подписью ее исполнительного директора Дмитрия Земцова отправлено в Минпромторг 15 декабря; «Ведомости» ознакомились с копией документа. Земцов подтвердил факт обращения в министерство. Минпромторг получил письмо, сообщил его представитель.

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