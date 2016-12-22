Ритейлеры опасаются остановки продаж в феврале 2017 года

Национальная ассоциация участников сетевой торговли (НАСТ) обратилась к заместителю министра промышленности и торговли России Виктору Евтухову: ритейлеры опасаются, что до февраля не успеют обновить кассовые аппараты и продажи в некоторых магазинах остановятся. Письмо НАСТ за подписью ее исполнительного директора Дмитрия Земцова отправлено в Минпромторг 15 декабря; «Ведомости» ознакомились с копией документа. Земцов подтвердил факт обращения в министерство. Минпромторг получил письмо, сообщил его представитель.

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