«Новамедика» будет выпускать лекарства от Pfizer под своими брендами

Pfizer и российская фармацевтическая компания «Новамедика» подписали обязывающее соглашение о долгосрочном партнерстве, сообщил представитель «Новамедики». Директор по корпоративным связям Pfizer в России Наиль Егофаров подтвердил заключение соглашения. Pfizer инвестирует в строительство завода «Новамедики» в Калужской области и передаст ей лицензии на технологии производства более чем 30 препаратов. О начале партнерства Pfizer и «Новамедики» было объявлено в июле 2016 г. Тогда член совета директоров «Новамедики» Леонид Меламед оценил стоимость проекта строительства завода в $60–100 млн, в пятницу связаться с ним не удалось.

На новом заводе будут производиться препараты для лечения бактериальных и грибковых инфекций, ревматологических и онкологических заболеваний, мощность производства составит 20 млн единиц продукции в год, по мере увеличения портфеля его можно будет расширять, уточняет управляющий директор «Новамедики» Александр Кузин. «Новамедика» получит права на производство, продвижение и дистрибуцию лекарств в России и еще ряде стран СНГ, которые будут продаваться под брендом «Новамедики», объясняет Кузин.

Начало строительства завода запланировано на середину 2017 г., запуск производства – на 2020 г., добавил Кузин.

«Новамедика» будет также производить на правах контрактного производителя шесть препаратов Pfizer, которые Pfizer будет продвигать и коммерциализировать под своим брендом, уточняет Кузин. Условия передачи лицензии компании не раскрывают. Для Pfizer преимущество локализации производства первую очередь в допуске к госсегменту рынка, замечает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. С 1 января 2017 г. устанавливаются ограничения на допуск иностранных лекарственных препаратов к государственным закупкам при условии, что два или более лекарственных препарата разных отечественных производителей выйдут на торги по конкретному МНН. Ранее Pfizer запустил производство на уже построенном заводе НПО «Петровакс фарм», напоминает Глушков. Однако с «Новадемикой» это первый случай на российском рынке, когда новый завод строится под проект, объясняет он.

«Новамедика» – совместное предприятие Domain Associates (управляет венчурными фондами, которые инвестируют в том числе в медицинские проекты) и «Роснаномединвеста» (100%-ная «дочка» государственной «Роснано»), было основано в 2012 г. Сейчас в портфеле «Новамедики» 25 препаратов, которые она продает на российском рынке по контракту с другими производителями, а также интеллектуальные права на лекарства. С началом партнерства с Pfizer в портфеле «Новамедики» станет более 50 препаратов.