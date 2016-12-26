У «Роснефти» могут появиться новые акционеры в дополнение к Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, чей консорциум в декабре купил 19,5% акций компании за 10,2 млрд евро. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с топ-менеджерами компании, и подтвердил высокопоставленный чиновник. Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, объясняют они. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд, говорят два собеседника. Еще один отмечает, что войти в капитал «Роснефти» очень хотел арабский фонд Mubadala.

Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Перед приватизацией «Роснефть» вела переговоры с 30 фондами, компаниями и финансовыми институтами из Европы, Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказывал президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в начале декабря. «Роснефть» обсуждала продажу акций японцам, некоторым другим ближневосточным фондам, европейским, корейским структурам, говорил в интервью телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу», см. врез). Поэтому объявление о продаже пакета консорциуму QIA и Glencore вызвало шок среди инвесторов, которые по разным причинам не хотели или не могли купить акции быстро, рассказывает знакомый топ-менеджеров «Роснефти». По его словам, несколько интересных предложений от других покупателей не проходили лишь по срокам.

Почему Glencore и QIA Сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в том, что они готовы были быстро заплатить, объяснял Медведев. «Роснефтегаз» был ограничен в сроках: согласно директиве правительства деньги от сделки нужно было перечислить в бюджет до конца декабря.

К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, говорят все три собеседника. Причин несколько: во-первых, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть, во-вторых, «Роснефть» поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников. Инвесторы сейчас в целом проявляют больший интерес к нефтегазовому сектору России, прежде всего – к акциям «Роснефти» и «Газпрома», писали аналитики Morgan Stanley на прошлой неделе по итогам встреч с инвесторами. Кроме роста цен на нефть и ожидания более высоких дивидендов инвесторы считают положительным фактором итоги президентских выборов в США, после которых могут быть отменены санкции, указывает Morgan Stanley.

Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники «Ведомостей» не говорят. Цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше, но, несмотря на то что прибыль получит уже не «Роснефтегаз», эта сделка будет выгодна и для «Роснефти», так как повысит ее капитализацию, сказал знакомый топ-менеджеров компании.

Обычно инвесторы в таких крупных сделках не ведут себя как спекулянты, а инвестиционные фонды ждут продолжительный период, перед тем как зафиксировать прибыль, удивляется портфельный управляющий Asset Management Сергей Вахрамеев. «Роснефтегаз» продал пакет дорого: с начала года к 6 декабря (сумма сделки оценивалась исходя из рыночной стоимости в этот день. – «Ведомости») расписки «Роснефти» на Лондонской бирже выросли на 79,8% и дополнительного потенциала роста у акций «Роснефти» нет, указывает он. Для сравнения: фьючерс Brent за аналогичный период подорожал на 47,6% до $55,03. Но с 6 декабря расписки «Роснефти» в Лондоне подорожали еще на 14%. Акции могут вырасти вместе с ценами на нефть, оговаривается Вахрамеев.

Большая часть сделки профинансирована заемными средствами, сообщали «Роснефть» и Glencore. Из 10,2 млрд евро акционеры готовы были заплатить 2,8 млрд евро, остальное – деньги итальянской Intesa Sanpaolo и российских банков. В сделке участвуют Газпромбанк и ВБРР, рассказывали источники «Ведомостей».

На прошлой неделе, уже после того как бюджет получил деньги от продажи акций, представитель Intesa сказал, что банк еще оценивает возможность финансировать сделку. Источник, близкий к «Роснефти» и самому банку, впрочем, утверждал, что деньги уже перечисляются. Учитывая, что большая часть сделки была профинансирована за счет долга, логично, что в консорциуме могут появиться новые акционеры, которые этот долг заместят, считает сотрудник крупного инвестиционного фонда.